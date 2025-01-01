В УДО розповіли, як захищають Зеленського від замахів

Олексій Морозов заявив, що наразі немає інформації про підготовку замаху на вбивство президента Володимира Зеленського. Щоб гарантувати його безпеку, застосовують цілу систему заходів.



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Він нагадав про один із замахів на президента, якому вдалося запобігти.



У травні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали групу російських агентів, до якої входили працівники УДО, що готували замах на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.



Очільник УДО каже, що підозрювані зараз перебувають у слідчому ізоляторі СБУ, де щодо них проводять «певні процесуальні дії». Зараз же фактів про підготовку нових замахів немає, каже він.



За його словами, державна охорона — це «складна багаторівнева система заходів — від отримання інформації до здійснення фізичної охорони».



У межах цього УДО обмінюється інформацією з СБУ, Нацполіцією та Міністерством внутрішніх справ. Відбувається активний обмін інформацією. Крім того, інформацією про потенційні загрози для українських посадовців діляться й іноземні партнери.



Коли ж Зеленський їздить у місцевості, близькі до фронту, «йдеться про маскування, зміну транспортних засобів». Однак керівник УДО визнає, що такі поїздки ускладнюють роботу його відомству через потребу виділяти додаткові сили, маскуватися й захищати зв’язок.



«Там красиві та комфортні авто, які їздять по Києву, не застосовуються. Треба віддати належне президентові — він не боїться їздити в такі місця», — розповідає Морозов.



Він також каже, що зараз в УДО працюють над створенням спеціалізованого підрозділу, який займатиметься аналітикою й вивчатиме досвід іноземних колег під час замахів на життя іноземних політиків.



Замахи на українське керівництво



Ще у травні 2022 року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше, у березні 2024 року, Зеленський вже казав про понад 10 замахів: «Кажуть, більш як десять. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість».



У ГУР також повідомляли про понад 10 замахів на начальника розвідки Кирила Буданова, під час яких загинули офіцери розвідки.



Reuters цьогоріч у липні поспілкувався з неназваним високопоставленим європейським чиновником, який вів переговори з Зеленським. Той сказав, що в українського президента нібито зростає параноя щодо ймовірних замахів на нього та спроб росії дестабілізувати українське керівництво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Управління державної охорони Українизаявив, що наразі немає інформації про підготовку замаху на вбивство президента. Щоб гарантувати його безпеку, застосовують цілу систему заходів.Про це пише Громадське Він нагадав про один із замахів на президента, якому вдалося запобігти.У травні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали групу російських агентів, до якої входили працівники УДО, що готували замах на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.Очільник УДО каже, що підозрювані зараз перебувають у слідчому ізоляторі СБУ, де щодо них проводять «певні процесуальні дії». Зараз же фактів про підготовку нових замахів немає, каже він.За його словами, державна охорона — це «складна багаторівнева система заходів — від отримання інформації до здійснення фізичної охорони».У межах цього УДО обмінюється інформацією з СБУ, Нацполіцією та Міністерством внутрішніх справ. Відбувається активний обмін інформацією. Крім того, інформацією про потенційні загрози для українських посадовців діляться й іноземні партнери.Коли ж Зеленський їздить у місцевості, близькі до фронту, «йдеться про маскування, зміну транспортних засобів». Однак керівник УДО визнає, що такі поїздки ускладнюють роботу його відомству через потребу виділяти додаткові сили, маскуватися й захищати зв’язок.«Там красиві та комфортні авто, які їздять по Києву, не застосовуються. Треба віддати належне президентові — він не боїться їздити в такі місця», — розповідає Морозов.Він також каже, що зараз в УДО працюють над створенням спеціалізованого підрозділу, який займатиметься аналітикою й вивчатиме досвід іноземних колег під час замахів на життя іноземних політиків.Ще у травні 2022 року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше, у березні 2024 року, Зеленський вже казав про понад 10 замахів: «Кажуть, більш як десять. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість».У ГУР також повідомляли про понад 10 замахів на начальника розвідки, під час яких загинули офіцери розвідки.Reuters цьогоріч у липні поспілкувався з неназваним високопоставленим європейським чиновником, який вів переговори з Зеленським. Той сказав, що в українського президента нібито зростає параноя щодо ймовірних замахів на нього та спроб росії дестабілізувати українське керівництво.

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