Серед звільнених з полону 25 українців – двоє волинян
Сьогодні, 20:05
Серед 25-ти звільнених з полону сьогодні українців – двоє військових з Волині.
Про це повідомив у Фейсбуку голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
За його словами, вдалося звільнити:
Віталій Анатолійович Войтович, 1964 року народження, с. Зелене, Луцького району;
Юрій Олександрович Царіцин, 1982 року народження, м. Ківерці, Луцького району.
«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших, – зазначив Президент України Володимир Зеленський. – Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», - написав він.
Як акцентував Рудницький, волинські захисники мають важкі поранення і потребують лікування.
«Вдячність кожному, хто причетний до їх повернення. Вітаємо військових вдома та їх рідних з довгоочікуваною новиною!» - підсумував посадовець.
Нагадаємо, під час обміну з РФ у середу, 15 січня, в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові і цивільні.
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Про це повідомив у Фейсбуку голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
За його словами, вдалося звільнити:
Віталій Анатолійович Войтович, 1964 року народження, с. Зелене, Луцького району;
Юрій Олександрович Царіцин, 1982 року народження, м. Ківерці, Луцького району.
«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших, – зазначив Президент України Володимир Зеленський. – Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», - написав він.
Як акцентував Рудницький, волинські захисники мають важкі поранення і потребують лікування.
«Вдячність кожному, хто причетний до їх повернення. Вітаємо військових вдома та їх рідних з довгоочікуваною новиною!» - підсумував посадовець.
Нагадаємо, під час обміну з РФ у середу, 15 січня, в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові і цивільні.
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