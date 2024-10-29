Серед звільнених з полону 25 українців – двоє волинян





Про це повідомив у Фейсбуку голова Волинської ОВА Іван Рудницький.



За його словами, вдалося звільнити:



Віталій Анатолійович Войтович, 1964 року народження, с. Зелене, Луцького району;



Юрій Олександрович Царіцин, 1982 року народження, м. Ківерці, Луцького району.



«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших, – зазначив Президент України Володимир Зеленський. – Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», - написав він.



Як акцентував Рудницький, волинські захисники мають важкі поранення і потребують лікування.



«Вдячність кожному, хто причетний до їх повернення. Вітаємо військових вдома та їх рідних з довгоочікуваною новиною!» - підсумував посадовець.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед 25-ти звільнених з полону сьогодні українців – двоє військових з Волині.Про це повідомив у Фейсбуку голова Волинської ОВАЗа його словами, вдалося звільнити:, 1964 року народження, с. Зелене, Луцького району;, 1982 року народження, м. Ківерці, Луцького району.«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших, – зазначив Президент України Володимир Зеленський. – Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», - написав він.Як акцентував Рудницький, волинські захисники мають важкі поранення і потребують лікування.«Вдячність кожному, хто причетний до їх повернення. Вітаємо військових вдома та їх рідних з довгоочікуваною новиною!» - підсумував посадовець.Нагадаємо, під час обміну з РФ у середу , 15 січня, в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові і цивільні.

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