Серед звільнених з полону 25 українців – двоє волинян

Серед звільнених з полону 25 українців – двоє волинян
Серед 25-ти звільнених з полону сьогодні українців – двоє військових з Волині.

Про це повідомив у Фейсбуку голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

За його словами, вдалося звільнити:

Віталій Анатолійович Войтович, 1964 року народження, с. Зелене, Луцького району;

Юрій Олександрович Царіцин, 1982 року народження, м. Ківерці, Луцького району.

«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших, – зазначив Президент України Володимир Зеленський. – Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», - написав він.

Як акцентував Рудницький, волинські захисники мають важкі поранення і потребують лікування.

«Вдячність кожному, хто причетний до їх повернення. Вітаємо військових вдома та їх рідних з довгоочікуваною новиною!» - підсумував посадовець.

Нагадаємо, під час обміну з РФ у середу, 15 січня, в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові і цивільні.

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Теги: полонені, звільнення
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