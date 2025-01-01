Нічна атака росії: збили 34 безпілотники, є пошкодження енергетичної інфраструктури
Сьогодні, 09:45
Російські війська у ніч проти 16 січня атакували Україну 55 ударними безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами різних типів. Вдалося збити 34 з них, ще низка — не досягли цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти запускали дрони з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.
За даними Полтавської обласної військової адміністрації, уламки пошкодили й енергетичну інфраструктуру на території області. Уранці без світла були 301 побутовий та 22 юридичних споживачі.
Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти запускали дрони з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.
За даними Полтавської обласної військової адміністрації, уламки пошкодили й енергетичну інфраструктуру на території області. Уранці без світла були 301 побутовий та 22 юридичних споживачі.
Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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