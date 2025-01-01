Нічна атака росії: збили 34 безпілотники, є пошкодження енергетичної інфраструктури

Російські війська у ніч проти 16 січня атакували Україну 55 ударними безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами різних типів. Вдалося збити 34 з них, ще низка — не досягли цілей.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Окупанти запускали дрони з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у рф.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.За даними Полтавської обласної військової адміністрації, уламки пошкодили й енергетичну інфраструктуру на території області. Уранці без світла були 301 побутовий та 22 юридичних споживачі.Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).