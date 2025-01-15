Литва може відправити своїх військових в Україну, якщо попросить Київ

Литва може відправити своїх військових в Україну, якщо попросить Київ
Якщо Україна надіслала би запит Литві на розміщення західних військ на своїй території, зокрема, литовський, то Вільнюс погодився б.

Таку заяву озвучив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, пише LB.ua.

«Ми обговорили б зі союзниками та партнерами те, як це виглядає, і ми обговорили б з Україною, як це виглядає. Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон, який також запросив президента Литви, говорив про ініціативу розширення своєї військової присутності в Україні у різних формах, Литва не виключила такої можливості», — сказав голова литовської дипломатії.

За словами Будріса, Литва є стороною, що надає безпеку в регіоні. Країна робить внесок не тільки дипломатичними, а й іншими засобами.

«Буде таке питання — я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутнім», — додав міністр.

У лютому минулого року президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, яка викликала бурхливе обговорення, зокрема, у ЄС. Ішлося про відправлення західних військ в Україну.

Тодішній глава британського уряду Борис Джонсон підтримав таку ідею. Натомість виступила проти Німеччина.

Опісля з’явилася інформація, що крім «державних» військ союзники розглядають як варіант приватні армії.

Дискусії у Європі з цього приводу пожвавішали перед президентськими виборами у США, оскільки європейські партнери побоювалися скорочення або ж припинення військової допомоги США Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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