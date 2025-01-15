Литва може відправити своїх військових в Україну, якщо попросить Київ





Таку заяву озвучив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, пише



«Ми обговорили б зі союзниками та партнерами те, як це виглядає, і ми обговорили б з Україною, як це виглядає. Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон, який також запросив президента Литви, говорив про ініціативу розширення своєї військової присутності в Україні у різних формах, Литва не виключила такої можливості», — сказав голова литовської дипломатії.



За словами Будріса, Литва є стороною, що надає безпеку в регіоні. Країна робить внесок не тільки дипломатичними, а й іншими засобами.



«Буде таке питання — я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутнім», — додав міністр.



У лютому минулого року президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, яка викликала бурхливе обговорення, зокрема, у ЄС. Ішлося про відправлення західних військ в Україну.



Тодішній глава британського уряду Борис Джонсон підтримав таку ідею. Натомість виступила проти Німеччина.



Опісля з’явилася інформація, що крім «державних» військ союзники розглядають як варіант приватні армії.



Дискусії у Європі з цього приводу пожвавішали перед президентськими виборами у США, оскільки європейські партнери побоювалися скорочення або ж припинення військової допомоги США Україні.

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