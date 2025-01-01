На Волині водій скоїв ДТП та зник з місця події

На Волині водій скоїв ДТП та зник з місця події
На Волині водій скоїв ДТП та зник з місця події.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора ввечері ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Кривенького, що в місті Ковель. Керманич автомобіля Audi не вибрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на електроопору. Після ДТП винуватець покинув місце автопригоди", - йдеться в повідомленні.

Згодом, у результаті розшукових дій, інспектори виявили порушника та склали на нього низку адміністративних матеріалів:

- ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);
- та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
На Волині водій скоїв ДТП та зник з місця події

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Теги: Волинь, ДТП
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