На Волині 20-річний чоловік вбив пенсіонерку
Сьогодні, 16:02
Підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 20-річному жителю села Новостав Луцького району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, увечері 12 січня 2025 року нетверезий молодик у житловому будинку в селі Затурці Володимирського району умисно завдав 70-річній жінці численних ударів кулаками та ногами у голову, внаслідок чого вона померла.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 20-річному жителю села Новостав Луцького району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, увечері 12 січня 2025 року нетверезий молодик у житловому будинку в селі Затурці Володимирського району умисно завдав 70-річній жінці численних ударів кулаками та ногами у голову, внаслідок чого вона померла.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.
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