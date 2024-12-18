На Волині 20-річний чоловік вбив пенсіонерку

На Волині 20-річний чоловік вбив пенсіонерку
Підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 20-річному жителю села Новостав Луцького району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, увечері 12 січня 2025 року нетверезий молодик у житловому будинку в селі Затурці Володимирського району умисно завдав 70-річній жінці численних ударів кулаками та ногами у голову, внаслідок чого вона померла.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 20-річний чоловік вбив пенсіонерку
Сьогодні, 16:02
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Бубела
Сьогодні, 15:50
Судитимуть волинянина, який незаконно придбав автомат Калашникова та набої
Сьогодні, 15:06
Біля Торецька загинув Герой з Луцька Андрій Черняк
Сьогодні, 14:47
На Волині водій скоїв ДТП та зник з місця події
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
На Волині мешканець Закарпаття вбив 64-річного чоловіка На Волині мешканець Закарпаття вбив 64-річного чоловіка
14 січень, 11:20
На Волині 20-річний чоловік вбив літню жінку На Волині 20-річний чоловік вбив літню жінку
13 січень, 10:31
Двоє лучан вбили знайомого, а тіло кинули в болото, де воно пролежало майже місяць Двоє лучан вбили знайомого, а тіло кинули в болото, де воно пролежало майже місяць
18 грудень, 2024, 15:09
Затримали волинянина, якого підозрюють у вбивстві 61-річного почарківця Затримали волинянина, якого підозрюють у вбивстві 61-річного почарківця
20 листопад, 2024, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 20-річний чоловік вбив пенсіонерку
Сьогодні, 16:02
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Бубела
Сьогодні, 15:50
 0
Судитимуть волинянина, який незаконно придбав автомат Калашникова та набої
Сьогодні, 15:06
 0
Біля Торецька загинув Герой з Луцька Андрій Черняк
Сьогодні, 14:47
 0
На Волині водій скоїв ДТП та зник з місця події
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8