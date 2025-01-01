Посівна на носі, а трактористи на фронті: як на Волині пропонують вирішувати проблему з дефіцитом сільгосппрацівників
Сьогодні, 17:58
За декілька місяців на Волині розпочнеться посівна кампанія.
Але багато волинських сільгосппрацівників, які раніше забезпечували її проведення, були мобілізовані та сьогодні стоять на захисті України зі зброєю в руках.
Як збираються вирішувати кадровий голод у Волинській обласній державній адміністрації?
Про це під час брифінгу, який відбувся у четвер, 16 січня, розповів очільник ОВА Іван Рудницький.
Ось що він сказав на запитання журналістів:
"Я часто спілкуюся з бізнесом і прошу, щоб вони брали на роботу демобілізованих. Наших ветеранів, наших військовий, які захищали нашу державу. Так вони зможуть швидше інтегруватися в життя. А ми зможемо таким чином висловити шану до них, повагу. Я не думаю, що людина, яка була танкістом два роки, не зможе освоїти трактор – навпаки він це зробить якісно. Ось такий шлях я бачу".
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Але багато волинських сільгосппрацівників, які раніше забезпечували її проведення, були мобілізовані та сьогодні стоять на захисті України зі зброєю в руках.
Як збираються вирішувати кадровий голод у Волинській обласній державній адміністрації?
Про це під час брифінгу, який відбувся у четвер, 16 січня, розповів очільник ОВА Іван Рудницький.
Ось що він сказав на запитання журналістів:
"Я часто спілкуюся з бізнесом і прошу, щоб вони брали на роботу демобілізованих. Наших ветеранів, наших військовий, які захищали нашу державу. Так вони зможуть швидше інтегруватися в життя. А ми зможемо таким чином висловити шану до них, повагу. Я не думаю, що людина, яка була танкістом два роки, не зможе освоїти трактор – навпаки він це зробить якісно. Ось такий шлях я бачу".
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