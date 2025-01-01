Посівна на носі, а трактористи на фронті: як на Волині пропонують вирішувати проблему з дефіцитом сільгосппрацівників

Посівна на носі, а трактористи на фронті: як на Волині пропонують вирішувати проблему з дефіцитом сільгосппрацівників
За декілька місяців на Волині розпочнеться посівна кампанія.

Але багато волинських сільгосппрацівників, які раніше забезпечували її проведення, були мобілізовані та сьогодні стоять на захисті України зі зброєю в руках.

Як збираються вирішувати кадровий голод у Волинській обласній державній адміністрації?

Про це під час брифінгу, який відбувся у четвер, 16 січня, розповів очільник ОВА Іван Рудницький.

Ось що він сказав на запитання журналістів:

"Я часто спілкуюся з бізнесом і прошу, щоб вони брали на роботу демобілізованих. Наших ветеранів, наших військовий, які захищали нашу державу. Так вони зможуть швидше інтегруватися в життя. А ми зможемо таким чином висловити шану до них, повагу. Я не думаю, що людина, яка була танкістом два роки, не зможе освоїти трактор – навпаки він це зробить якісно. Ось такий шлях я бачу".

Посівна на носі, а трактористи на фронті: як на Волині пропонують вирішувати проблему з дефіцитом сільгосппрацівників
Посівна на носі, а трактористи на фронті: як на Волині пропонують вирішувати проблему з дефіцитом сільгосппрацівників


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