Чи завершили на Волині будувати фортифікації на кордоні з Білоруссю?

Голова Волинської облдержадміністрації, який був призначений на посаду два місяці тому, раніше наголошував: безпека та оборона регіону є для нього пріоритетним завданням.Тож на брифінгу, який відбувся у четвер, 16 грудня, журналісти поцікавилися в очільника області, на якому етапі перебуває будівництво фортифікаційних споруд на кордоні України та Білорусі.Ось що відповів Іван Рудницький:Нагадаємо, що з березня 2024 року у північній частині Волині тривало зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білоруссю. Для цього з державного бюджету на Волинь спрямували 1,5 мільярда гривень.