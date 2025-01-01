Чи завершили на Волині будувати фортифікації на кордоні з Білоруссю?
Сьогодні, 19:20
Голова Волинської облдержадміністрації Іван Рудницький, який був призначений на посаду два місяці тому, раніше наголошував: безпека та оборона регіону є для нього пріоритетним завданням.
Тож на брифінгу, який відбувся у четвер, 16 грудня, журналісти поцікавилися в очільника області, на якому етапі перебуває будівництво фортифікаційних споруд на кордоні України та Білорусі.
Ось що відповів Іван Рудницький:
"Ця робота практично завершена. Зараз фактично 98 % всіх робіт виконано. Це що стосується виключно оборонних споруд: і першої і другої лінії оборони.
Там ще є певні технічне допрацювання по одному об’єкту, але і підрядна організація, і відповідний структурний підрозділ Волинської ОВА доповідають мені, що до кінця місяця це питання буде завершено. Але це практично не впливає на ефективність оборони нашого регіону.
Крім цього я перебуваю в комунікації з відповідним структурним підрозділом Міністерства оборони України, який має зайняти ці позиції, прийняти ці фортифікаційні споруди на баланс, ну і почати виконувати завдання, які на нього покладені".
Нагадаємо, що з березня 2024 року у північній частині Волині тривало зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білоруссю. Для цього з державного бюджету на Волинь спрямували 1,5 мільярда гривень.
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Тож на брифінгу, який відбувся у четвер, 16 грудня, журналісти поцікавилися в очільника області, на якому етапі перебуває будівництво фортифікаційних споруд на кордоні України та Білорусі.
Ось що відповів Іван Рудницький:
"Ця робота практично завершена. Зараз фактично 98 % всіх робіт виконано. Це що стосується виключно оборонних споруд: і першої і другої лінії оборони.
Там ще є певні технічне допрацювання по одному об’єкту, але і підрядна організація, і відповідний структурний підрозділ Волинської ОВА доповідають мені, що до кінця місяця це питання буде завершено. Але це практично не впливає на ефективність оборони нашого регіону.
Крім цього я перебуваю в комунікації з відповідним структурним підрозділом Міністерства оборони України, який має зайняти ці позиції, прийняти ці фортифікаційні споруди на баланс, ну і почати виконувати завдання, які на нього покладені".
Нагадаємо, що з березня 2024 року у північній частині Волині тривало зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білоруссю. Для цього з державного бюджету на Волинь спрямували 1,5 мільярда гривень.
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