Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО

Юрій Царіцин із міста Ківерці на Волині.



До росіян військовий потрапив з важкими пораненнями, у полоні йому ампутували ногу, - про це повідомляє



Як розповів молодший брат бійця Сергій Михальський, у полоні Юрій був рік і майже два місяці. Довгий час його вважали зниклим безвісти, шукали і серед загиблих.



"Ми на Пасху знайшли побратима Юри, — пригадує Сергій. — Він сказав, що мій брат загинув — 99%. Чесно, я не вірив".

Обмін полоненими 15 січня — Юрій Царіцин з Волині



На відео повернення з полону Сергій побачив, що брат без ноги і дуже змучений. Вже телефоном звільнений Юрій розповів, що у полоні йому ампутували ногу.



"Почала шукати відео з обміну, подивилася, а він стоїть без ноги. Потім я кажу: Чого ти мені не сказав, що в тебе нема ноги? Він каже: ногу відрізали, бо було обмороження і пошкоджена була. Там же і легені були прострелені. Юра посивів, худіший став. Не такий. Щось бачу зуби відсутні деякі", — додає Сергій.



Зі слів Сергія, вони із Юрієм були дуже близькі. Після смерті матері старший брат взяв опіку над молодшим. Після звільнення з полону братам вдалося поспілкуватися телефоном.



"Про полон він сказав: думав, що не витримає, бо дуже важко було. Не говорить, чого і що", — сказав волинянин.

За час полону Юрій Царіцин став дядьком — у його брата Сергія народилася донечка. Родина чекає його вдома, бо планує, щоб він став хрещеним батьком для дівчинки.



Нині Юрій Царіцин потребує лікування та реабілітації і перебуває у медзакладі.







Що відомо про обмін полоненими 15 січня 2025 року

15 січня 2025 року під час обміну з РФ в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові й цивільні, повідомив президент Зеленський. Це — захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.



Усі бійці мають важкі поранення та хвороби, кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу. Обмін став можливим завдяки Об’єднаним Арабським Еміратам, додав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед 25 звільнених 15 січня з російського полону — 42-річнийіз міста Ківерці на Волині.До росіян військовий потрапив з важкими пораненнями, у полоні йому ампутували ногу, - про це повідомляє Суспільне Як розповів молодший брат бійця, у полоні Юрій був рік і майже два місяці. Довгий час його вважали зниклим безвісти, шукали і серед загиблих."Ми на Пасху знайшли побратима Юри, — пригадує Сергій. — Він сказав, що мій брат загинув — 99%. Чесно, я не вірив".Обмін полоненими 15 січня — Юрій Царіцин з ВолиніНа відео повернення з полону Сергій побачив, що брат без ноги і дуже змучений. Вже телефоном звільнений Юрій розповів, що у полоні йому ампутували ногу."Почала шукати відео з обміну, подивилася, а він стоїть без ноги. Потім я кажу: Чого ти мені не сказав, що в тебе нема ноги? Він каже: ногу відрізали, бо було обмороження і пошкоджена була. Там же і легені були прострелені. Юра посивів, худіший став. Не такий. Щось бачу зуби відсутні деякі", — додає Сергій.Зі слів Сергія, вони із Юрієм були дуже близькі. Після смерті матері старший брат взяв опіку над молодшим. Після звільнення з полону братам вдалося поспілкуватися телефоном."Про полон він сказав: думав, що не витримає, бо дуже важко було. Не говорить, чого і що", — сказав волинянин.За час полону Юрій Царіцин став дядьком — у його брата Сергія народилася донечка. Родина чекає його вдома, бо планує, щоб він став хрещеним батьком для дівчинки.Нині Юрій Царіцин потребує лікування та реабілітації і перебуває у медзакладі.15 січня 2025 року під час обміну з РФ в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові й цивільні, повідомив президент Зеленський. Це — захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.Усі бійці мають важкі поранення та хвороби, кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу. Обмін став можливим завдяки Об’єднаним Арабським Еміратам, додав Зеленський.

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