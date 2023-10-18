Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО

Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО
Серед 25 звільнених 15 січня з російського полону — 42-річний Юрій Царіцин із міста Ківерці на Волині.

До росіян військовий потрапив з важкими пораненнями, у полоні йому ампутували ногу, - про це повідомляє Суспільне.

Як розповів молодший брат бійця Сергій Михальський, у полоні Юрій був рік і майже два місяці. Довгий час його вважали зниклим безвісти, шукали і серед загиблих.

"Ми на Пасху знайшли побратима Юри, — пригадує Сергій. — Він сказав, що мій брат загинув — 99%. Чесно, я не вірив".
Обмін полоненими 15 січня — Юрій Царіцин з Волині
Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО

На відео повернення з полону Сергій побачив, що брат без ноги і дуже змучений. Вже телефоном звільнений Юрій розповів, що у полоні йому ампутували ногу.

"Почала шукати відео з обміну, подивилася, а він стоїть без ноги. Потім я кажу: Чого ти мені не сказав, що в тебе нема ноги? Він каже: ногу відрізали, бо було обмороження і пошкоджена була. Там же і легені були прострелені. Юра посивів, худіший став. Не такий. Щось бачу зуби відсутні деякі", — додає Сергій.
Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО

Зі слів Сергія, вони із Юрієм були дуже близькі. Після смерті матері старший брат взяв опіку над молодшим. Після звільнення з полону братам вдалося поспілкуватися телефоном.

"Про полон він сказав: думав, що не витримає, бо дуже важко було. Не говорить, чого і що", — сказав волинянин.
За час полону Юрій Царіцин став дядьком — у його брата Сергія народилася донечка. Родина чекає його вдома, бо планує, щоб він став хрещеним батьком для дівчинки.
Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО

Нині Юрій Царіцин потребує лікування та реабілітації і перебуває у медзакладі.



Що відомо про обмін полоненими 15 січня 2025 року
15 січня 2025 року під час обміну з РФ в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові й цивільні, повідомив президент Зеленський. Це — захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.

Усі бійці мають важкі поранення та хвороби, кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу. Обмін став можливим завдяки Об’єднаним Арабським Еміратам, додав Зеленський.

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Теги: Волинь, Ківерці, звільнення з полону, Юрій Царіцин, війна, обмін
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