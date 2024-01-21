Майже 1400 випускників ВНУ отримали дипломи магістрів. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки – випускний магістрів.Дипломованих фахівців вітали ректор ВНУ імені Лесі Українки, голова обласної ради, а також професорсько-викладацький склад, батьки та партнери вишу, - повідомляють у Волинській обласній раді.Документ про завершення магістерського рівня освіти сьогодні отримали майже 1400 випускників 16 факультетів. Ректор університету Анатолій Цьось зазначив, що пишається кожним зі студентів, які упродовж років навчання не лише ретельно здобували знання, працювали над науковими проєктами, перемагали в конкурсах та олімпіадах, а й провадили активну волонтерську роботу.«Лише за 2024 рік викладачі та студенти на підтримку ЗСУ зібрали майже 2 мільйони гривень. Сьогодні серед нас – 138 учасників бойових дій, тому пріоритетне завдання на найближчу перспективу - це створення ветеранського простору. Ви здобули хорошу освіту в одному з найкращих університетів країни. Серед майже 300 закладів вищої освіти ми – на 9-му місці за кількістю державного замовлення, на 13-му – за привабливістю серед абітурієнтів та на 15-му - за рейтингом ТОП-200. Тож зичу кожному реалізувати свій потенціал на благо країни, Волині і бути щасливими», - висловив побажання ректор.Вручити дипломи випускникам факультету педагогічної освіти та соціальної роботи удостоїли честі голову обласної ради Григорія Недопада. «Ви обрали надзвичайно відповідальну спеціальність – навчати і виховувати дітей та допомагати тим, хто опинився у складних обставинах. У часи, які тепер переживає наша держава, цей фах набуває ознак місії. Позаду випускні іспити, але надалі вас повсякчас екзаменуватиме життя: на професійні компетентності, людські чесноти, патріотизм і відданість своїй країні. Бажаю знайти себе і зробити все для того, аби на карті світу Україна залишалася суверенною, а усі ми – справжніми українцями», - звернувся Григорій Недопад до випускників.