Скільки українців подали заявки для отримання «тисячі Зеленського»

Скільки українців подали заявки для отримання «тисячі Зеленського»
Програма "Зимова єПідтримка" триває вже півтора місяця. На отримання коштів вже подалися в "Дії" майже половина користувачів застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

"За півтора місяця на "Зимову єПідтримку" подалася майже половина всіх користувачів "Дії". Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців", - йдеться у повідомленні.

Загалом на допомогу в "Дії" подались 10 млн українців. При цьому з них:

внутрішні переселенці - 14 % заяв;
жінки - 68 % від усіх заяв.
Тисяча Зеленського
Проект "Зимова єПідтримка", яку в народі ще називають "тисячею Зеленського", розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасниками проекту є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

Кошти, в розмірі 1000 грн, можна витратити на облігації та донати армії, комуналку, лікарні, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування, українські книги та ліки з програми "Національний кешбек".

До кінця програми залишається ще півтора місяця. Отриману тисячу необхідно витратити до 31 грудня 2025 року.

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Нагадаємо, у листопаді Кабмін затвердив реалізацію плану щодо виплати "тисячі Зеленського". Зокрема, буде витрачено 5 млрд гривень.

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Теги: Україна, Дія, Зимова єПідтримка, гроші, кількість
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