Уряд додатково виділив 5 мільярдів на виплату «тисячі Зеленського»





Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише



"Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги", – зазначив він.



За словами прем’єра, уряд вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через "Укрпошту".



Також уряд врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму "Зимова єПідтримка", що сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.



Станом на 7 січня вже 8 мільйонів українців отримати виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка", а загальна кількість заявок становила 11 мільйонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".Про це повідомив прем’єр-міністр, пише Економічна правда "Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги", – зазначив він.За словами прем’єра, уряд вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через "Укрпошту".Також уряд врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму "Зимова єПідтримка", що сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.Станом на 7 січня вже 8 мільйонів українців отримати виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка", а загальна кількість заявок становила 11 мільйонів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію