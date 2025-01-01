СБУ затримала 27-річну киянку, яка готувала дронову атаку рф по столиці 1 січня





Про це повідомили у пресслужбі



За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки рф по столиці України 1 січня 2025 року.



Пріоритетними цілями агресора були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України.



Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація.



Готові світлини фігурантка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.



Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.



Задокументовано як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України.



Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському гру.



За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі» заробітки на Телеграм-каналах.



Там не неї вийшов представник воєнної розвідки росії і запропонував гроші в обмін на співпрацю.



Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським гру та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою.



Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).Про це повідомили у пресслужбі СБУ За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки рф по столиці України 1 січня 2025 року.Пріоритетними цілями агресора були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України.Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація.Готові світлини фігурантка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.Задокументовано як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України.Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському гру.За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі» заробітки на Телеграм-каналах.Там не неї вийшов представник воєнної розвідки росії і запропонував гроші в обмін на співпрацю.Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським гру та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою.Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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