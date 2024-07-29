Вперше на зимівлю у нацпарку на Волині залишились гуси білолобі

Вперше на зимівлю у нацпарку на Волині залишились гуси білолобі
У національному парку "Прип'ять-Стохід" вперше на зимівлю залишилися гуси білолобі.

Загалом на озері Люб'язь помітили 150 особин водоплавних птахів, які не полетіли на зимівлю до теплих країв, повідомили у нацпарку, пише Суспільне.

Серед птахів, які залишилися на зимівлю, — найбільше сірих гусей і білолобих, незначна кількість лебедів-шипунів, гоголів та крижнів. Як додали у нацпарку, гуси білолобі вперше зареєстровані зимою у парку "Прип'ять-Стохід".
Вперше на зимівлю у нацпарку на Волині залишились гуси білолобі

Довідково: Гуска білолоба має довжину тулуба 65—78 см, розмах крил 130—165 см, вагу — 2—3,2 кг. Колір пір'я у гуски зверху тьмяно-сірий, знизу дещо світліший. Має чорні плями на череві та білу пляму на лобі, яскраво помаранчеві ноги.
Вперше на зимівлю у нацпарку на Волині залишились гуси білолобі

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Теги: Волинь, нацпарк
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