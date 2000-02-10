Луцька громада попрощалася із загиблим Героєм Максимом Костюком
Сьогодні, 14:43
Сьогодні, 13 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця Костюка Максима Юрійовича (10.02.2000 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Боєць загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Боєць загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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