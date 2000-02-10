Луцька громада попрощалася із загиблим Героєм Максимом Костюком

Костюка Максима Юрійовича (10.02.2000 року народження).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Боєць загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця(10.02.2000 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Боєць загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію