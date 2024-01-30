Українські лікарі вперше поміняли пацієнту третє за рахунком серце





Про це повідомили в соцмережах закладу, пише



30-річному Петру пересадили його третє за рахунком серце. Сім років тому першу трансплантацію провели в Мінську, але з часом пересаджене серце почало відмовляти.



Операцію провела група лікарів, за участі гендиректора лікарні, хірурга Бориса Тодурова.



«Особлива подяка родині донора — ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя», — зазначили в медзакладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медики Інституту серця МОЗ України провели унікальну операцію — ретрансплантацію серця. Як зазначається, її виконували вперше в Україні.Про це повідомили в соцмережах закладу, пише Громадське 30-річномупересадили його третє за рахунком серце. Сім років тому першу трансплантацію провели в Мінську, але з часом пересаджене серце почало відмовляти.Операцію провела група лікарів, за участі гендиректора лікарні, хірурга«Особлива подяка родині донора — ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя», — зазначили в медзакладі.

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