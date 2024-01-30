Українські лікарі вперше поміняли пацієнту третє за рахунком серце
Сьогодні, 14:11
Медики Інституту серця МОЗ України провели унікальну операцію — ретрансплантацію серця. Як зазначається, її виконували вперше в Україні.
Про це повідомили в соцмережах закладу, пише Громадське.
30-річному Петру пересадили його третє за рахунком серце. Сім років тому першу трансплантацію провели в Мінську, але з часом пересаджене серце почало відмовляти.
Операцію провела група лікарів, за участі гендиректора лікарні, хірурга Бориса Тодурова.
«Особлива подяка родині донора — ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя», — зазначили в медзакладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в соцмережах закладу, пише Громадське.
30-річному Петру пересадили його третє за рахунком серце. Сім років тому першу трансплантацію провели в Мінську, але з часом пересаджене серце почало відмовляти.
Операцію провела група лікарів, за участі гендиректора лікарні, хірурга Бориса Тодурова.
«Особлива подяка родині донора — ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя», — зазначили в медзакладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька громада попрощалася із загиблим Героєм Максимом Костюком
Сьогодні, 14:43
Українські лікарі вперше поміняли пацієнту третє за рахунком серце
Сьогодні, 14:11
Вперше на зимівлю у нацпарку на Волині залишились гуси білолобі
Сьогодні, 13:50