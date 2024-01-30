Українські лікарі вперше поміняли пацієнту третє за рахунком серце

Українські лікарі вперше поміняли пацієнту третє за рахунком серце
Медики Інституту серця МОЗ України провели унікальну операцію — ретрансплантацію серця. Як зазначається, її виконували вперше в Україні.

Про це повідомили в соцмережах закладу, пише Громадське.

30-річному Петру пересадили його третє за рахунком серце. Сім років тому першу трансплантацію провели в Мінську, але з часом пересаджене серце почало відмовляти.

Операцію провела група лікарів, за участі гендиректора лікарні, хірурга Бориса Тодурова.

«Особлива подяка родині донора — ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя», — зазначили в медзакладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: операція, серце
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині нетверезий водій втікав від патрульних та в'їхав у дерево
Сьогодні, 15:09
Луцька громада попрощалася із загиблим Героєм Максимом Костюком
Сьогодні, 14:43
Українські лікарі вперше поміняли пацієнту третє за рахунком серце
Сьогодні, 14:11
Вперше на зимівлю у нацпарку на Волині залишились гуси білолобі
Сьогодні, 13:50
СБУ затримала 27-річну киянку, яка готувала дронову атаку рф по столиці 1 січня
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
Волинянин став першим в Україні пацієнтом, якому зробили операцію на серці за допомогою робота Волинянин став першим в Україні пацієнтом, якому зробили операцію на серці за допомогою робота
30 січень, 2024, 13:50
Волинські лікарі врятували чоловіку життя, провівши складну операцію на серці Волинські лікарі врятували чоловіку життя, провівши складну операцію на серці
03 листопад, 2022, 07:31
Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
26 жовтень, 2022, 11:43
На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини
27 вересень, 2022, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині нетверезий водій втікав від патрульних та в'їхав у дерево
Сьогодні, 15:09
 0
Луцька громада попрощалася із загиблим Героєм Максимом Костюком
Сьогодні, 14:43
 0
Українські лікарі вперше поміняли пацієнту третє за рахунком серце
Сьогодні, 14:11
 0
Вперше на зимівлю у нацпарку на Волині залишились гуси білолобі
Сьогодні, 13:50
 0
СБУ затримала 27-річну киянку, яка готувала дронову атаку рф по столиці 1 січня
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8