На Волині нетверезий водій втікав від патрульних та в'їхав у дерево

У Ковелі нетверезий водій втікав від патрульних.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Нещодавно у Ковелі ми помітили автомобіль марки Audi, який рухався в дію комендантську годину.Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував та збільшив швидкість, намагаючись втекти. Проте, не впоравшись з керуванням, чоловік скоїв наїзд на дерево", - йдеться в повідомленні.З'ясувалося, що за кермом перебував 33-річний чоловік. У нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 27 проміле.На керманича поліцейські склали низку адміністративних матеріалів:- за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);- ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.