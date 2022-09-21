На Волині нетверезий водій втікав від патрульних та в'їхав у дерево

На Волині нетверезий водій втікав від патрульних та в'їхав у дерево
У Ковелі нетверезий водій втікав від патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно у Ковелі ми помітили автомобіль марки Audi, який рухався в дію комендантську годину.

Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував та збільшив швидкість, намагаючись втекти. Проте, не впоравшись з керуванням, чоловік скоїв наїзд на дерево", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що за кермом перебував 33-річний чоловік. У нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 27 проміле.
На Волині нетверезий водій втікав від патрульних та в'їхав у дерево

На керманича поліцейські склали низку адміністративних матеріалів:

- за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

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Теги: Волинь, Ковель, водій, патрульні
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