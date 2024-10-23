Якщо виходитимуть на протести: слідчий комітет РБ погрожує білорусам за кордоном кримінальним переслідуванням

Олександра Лукашенка за кордоном напередодні президентських виборів. СК погрожує їм кримінальним переслідуванням, у тому числі - заочним.



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Комітет заявив, що "продовжує визначати діяльність екстремістських осередків за кордоном", а також має інформацію про плани "втікачів, спрямовані на дискредитацію Республіки Білорусь на міжнародній арені та розпалювання соціальної ворожнечі за допомогою невеликих вуличних акцій, які імітують підтримку радикальних рухів".



СК згадав про акції "Лукашенка на шредер", які організовують національні посольства, а також фестиваль "Білоруси варті кращого" 26 січня у Варшаві.



У Білорусі неможливі акції протесту, тож останнім часом громадяни країни, які виїхали за кордон, виходять на мітинги там. Виборчих дільниць за межами Білорусі на виборах 26 січня не буде.



Вибори в Білорусі



Вибори в Білорусі відбуватимуться в умовах політичної кризи і масштабних репресій. В країні наразі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій.



Білорусь не запрошувала міжнародних спостерігачів на президентські вибори 2020 року і парламентські вибори 2024-го. На вибори президента-2025 їх також не запросили.



Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, на початку минулого року заявив про намір знову балотуватися. Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися.



Громадянам Білорусі Лукашенко пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту після виборів, подібних до тих, що відбулися у 2020 році, повністю відключить інтернет.



Вибори президента в Білорусі 2020 року



Протести у Білорусі почалися 9 серпня 2020 року, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.



Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали. Крім того, Лукашенко домовився з путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчий комітет Білорусі сьогодні виступив із заявою, в якій застеріг від участі в акціях проти режимуза кордоном напередодні президентських виборів. СК погрожує їм кримінальним переслідуванням, у тому числі - заочним.Про це пише LB.ua Комітет заявив, що "продовжує визначати діяльність екстремістських осередків за кордоном", а також має інформацію про плани "втікачів, спрямовані на дискредитацію Республіки Білорусь на міжнародній арені та розпалювання соціальної ворожнечі за допомогою невеликих вуличних акцій, які імітують підтримку радикальних рухів".СК згадав про акції "Лукашенка на шредер", які організовують національні посольства, а також фестиваль "Білоруси варті кращого" 26 січня у Варшаві.У Білорусі неможливі акції протесту, тож останнім часом громадяни країни, які виїхали за кордон, виходять на мітинги там. Виборчих дільниць за межами Білорусі на виборах 26 січня не буде.Вибори в Білорусі відбуватимуться в умовах політичної кризи і масштабних репресій. В країні наразі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій.Білорусь не запрошувала міжнародних спостерігачів на президентські вибори 2020 року і парламентські вибори 2024-го. На вибори президента-2025 їх також не запросили.Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, на початку минулого року заявив про намір знову балотуватися. Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися.Громадянам Білорусі Лукашенко пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту після виборів, подібних до тих, що відбулися у 2020 році, повністю відключить інтернет.Протести у Білорусі почалися 9 серпня 2020 року, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали. Крім того, Лукашенко домовився з, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.

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