Демобілізації в Україні до завершення війни не буде, - Веніславський





Про це заявив в ефірі Radio NV член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Федір Веніславський, повідомляє



Зокрема, він прокоментував заяву Міноборони, що законопроєкт про демобілізацію вже розроблено, однак необхідно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни значної кількості людей, яких буде звільнено.



За його словами, навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби не буде.



"Демобілізація можлива за обставин, коли ситуація на полі бою буде така, що ми будемо бачити, що ворог знищується, відсовується від наших територій. Ми звільняємо наші території і є можливість звільняти людей. На сьогодні, на превеликий жаль, говорити настільки оптимістично у нас підстав немає", - пояснив він.



Нардеп наголосив, що без адекватних механізмів залучення до ЗСУ тих, хто може їх замінити, і з урахуванням часу, який необхідний для підготовки, про демобілізацію йтися не може.



"Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу ЗСУ, загалом сектору безпеки й оборони, який є", - зазначив Веніславський.



Він додав, що, відповідно до відкритої інформації, нині чисельність особового складу ЗСУ становить близько одного мільйона осіб. Безпосередньо в бойових діях, за його словами, зараз беруть участь "приблизно кілька сотень тисяч осіб на передовій".



"До завершення війни ми можемо говорити виключно про гіпотетичну можливість звільнення з військової служби певної категорії військовослужбовців. Підстави для звільнення існують і зараз.

Такими підставами щомісяця користується значна кількість людей. Я не можу називати (цифри - ред.), це закрита інформація. Звільнення з військової служби відбувається постійно на тих підставах, які передбачені законом про військовий обов'язок і військову службу", - зауважив "слуга народу".



Тому, додав Веніславський, механізмів масового звільнення після 2-3 років служби під час повномасштабної війни не варто очікувати найближчим часом.



Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Ним зобов'язали Міноборони напрацювати впродовж восьми місяців законопроєкт про демобілізацію.



До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.



За даними ЗМІ, Міністерство оборони України звернулося до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з проханням відтермінувати до 18 березня 2025 року строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До завершення війни та скасування воєнного стану в Україні демобілізації не буде. Зараз говорити можливо тільки про гіпотетичне звільнення з військової служби певної категорії військовослужбовців.Про це заявив в ефірі Radio NV член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ Зокрема, він прокоментував заяву Міноборони, що законопроєкт про демобілізацію вже розроблено, однак необхідно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни значної кількості людей, яких буде звільнено.За його словами, навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби не буде."Демобілізація можлива за обставин, коли ситуація на полі бою буде така, що ми будемо бачити, що ворог знищується, відсовується від наших територій. Ми звільняємо наші території і є можливість звільняти людей. На сьогодні, на превеликий жаль, говорити настільки оптимістично у нас підстав немає", - пояснив він.Нардеп наголосив, що без адекватних механізмів залучення до ЗСУ тих, хто може їх замінити, і з урахуванням часу, який необхідний для підготовки, про демобілізацію йтися не може."Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу ЗСУ, загалом сектору безпеки й оборони, який є", - зазначив Веніславський.Він додав, що, відповідно до відкритої інформації, нині чисельність особового складу ЗСУ становить близько одного мільйона осіб. Безпосередньо в бойових діях, за його словами, зараз беруть участь "приблизно кілька сотень тисяч осіб на передовій"."До завершення війни ми можемо говорити виключно про гіпотетичну можливість звільнення з військової служби певної категорії військовослужбовців. Підстави для звільнення існують і зараз.Такими підставами щомісяця користується значна кількість людей. Я не можу називати (цифри - ред.), це закрита інформація. Звільнення з військової служби відбувається постійно на тих підставах, які передбачені законом про військовий обов'язок і військову службу", - зауважив "слуга народу".Тому, додав Веніславський, механізмів масового звільнення після 2-3 років служби під час повномасштабної війни не варто очікувати найближчим часом.Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Ним зобов'язали Міноборони напрацювати впродовж восьми місяців законопроєкт про демобілізацію.До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.За даними ЗМІ, Міністерство оборони України звернулося до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з проханням відтермінувати до 18 березня 2025 року строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію