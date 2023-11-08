29-річний волинянин побив матір до смерті

Волинянин, який побив матір до смерті, 9 років відбуватиме покарання за ґратами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За принципової позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури Волинський апеляційний суд залишив у силі вирок Камінь-Каширського районного суду, яким 29-річного жителя селища Ратне визнано винуватим у заподіянні матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).Удень 14 квітня 2023 року раніше судимий нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона померла.Відтоді обвинувачений перебуває під вартою.Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років, апеляційний суд залишив це рішення в силі.Вирок набрав законної сили.