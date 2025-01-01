Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 14 січня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла

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