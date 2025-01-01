Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 січня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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