Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки
Сьогодні, 21:15
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий", що вимкнення світла для побутових споживачів і бізнесу у вівторок, 14 січня 2025 року, не очікуються.
Ситуація в енергосистемі продовжує залишатися складною, але такою, щоб не вводити відключення електроенергії.
"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в "Києві Цифровому".
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Ситуація в енергосистемі продовжує залишатися складною, але такою, щоб не вводити відключення електроенергії.
"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в "Києві Цифровому".
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