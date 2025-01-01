Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий", що вимкнення світла для побутових споживачів і бізнесу у вівторок, 14 січня 2025 року, не очікуються.Ситуація в енергосистемі продовжує залишатися складною, але такою, щоб не вводити відключення електроенергії."Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в "Києві Цифровому".