У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни

У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни
У першому півріччі 2025 року КП «АвтоПаркСервіс» хоче переглянути ціни на паркування.

Про це йдеться у звіті про роботу комунального підприємства.

У 2025 році має з'явитися паркувальний майданчик на вулиці Богдана Хмельницького, 1. Після цього на підприємстві хочуть переглянути тарифи, передає "Конкурент".

«Комунальне підприємство планує переглянути встановлені тарифи на послуги з паркування транспортних засобів на паркувальних майданчиках, що також дасть можливість підвищити дохідність підприємства», – зазначено у документі.

Окрім того, на вул. Назарія Яремчука та вул. Івана Корсака хочуть збільшити кількість місць для паркування, що в перспективі дасть можливість розв'язати проблему хаотичного розміщення автотранспорту.

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Теги: паркування, тарифи
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