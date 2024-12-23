У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни
13 січень, 22:43
У першому півріччі 2025 року КП «АвтоПаркСервіс» хоче переглянути ціни на паркування.
Про це йдеться у звіті про роботу комунального підприємства.
У 2025 році має з'явитися паркувальний майданчик на вулиці Богдана Хмельницького, 1. Після цього на підприємстві хочуть переглянути тарифи, передає "Конкурент".
«Комунальне підприємство планує переглянути встановлені тарифи на послуги з паркування транспортних засобів на паркувальних майданчиках, що також дасть можливість підвищити дохідність підприємства», – зазначено у документі.
Окрім того, на вул. Назарія Яремчука та вул. Івана Корсака хочуть збільшити кількість місць для паркування, що в перспективі дасть можливість розв'язати проблему хаотичного розміщення автотранспорту.
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Про це йдеться у звіті про роботу комунального підприємства.
У 2025 році має з'явитися паркувальний майданчик на вулиці Богдана Хмельницького, 1. Після цього на підприємстві хочуть переглянути тарифи, передає "Конкурент".
«Комунальне підприємство планує переглянути встановлені тарифи на послуги з паркування транспортних засобів на паркувальних майданчиках, що також дасть можливість підвищити дохідність підприємства», – зазначено у документі.
Окрім того, на вул. Назарія Яремчука та вул. Івана Корсака хочуть збільшити кількість місць для паркування, що в перспективі дасть можливість розв'язати проблему хаотичного розміщення автотранспорту.
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