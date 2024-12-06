У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл
13 січень, 23:19
У чотирьох закладах освіти Луцької громади відбулися конкурси на заміщення посад керівників.
Про це повідомили у Департаменті освіти Луцькради.
Ще 4 листопада 2024 року на сайті установи з'явилися оголошення про заміщення посад директорів у чотирьох навчальних закладах.
Так у луцькій гімназії №7 колективу представили нового директора – ним призначили Миколу Кінаха, колишнього вчителя математики ліцею №18. До цього багато років поспіль гімназію очолювала Ніла Карюк.
Що ж до інших закладів:
посаду директора ліцею № 11 отримала Наталія Гаць;
посаду директора школи № 13 отримав Ігор Оксенчук;
посаду директора Княгининівського ліцею № 34 отримала Любов Хом'як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Департаменті освіти Луцькради.
Ще 4 листопада 2024 року на сайті установи з'явилися оголошення про заміщення посад директорів у чотирьох навчальних закладах.
Так у луцькій гімназії №7 колективу представили нового директора – ним призначили Миколу Кінаха, колишнього вчителя математики ліцею №18. До цього багато років поспіль гімназію очолювала Ніла Карюк.
Що ж до інших закладів:
посаду директора ліцею № 11 отримала Наталія Гаць;
посаду директора школи № 13 отримав Ігор Оксенчук;
посаду директора Княгининівського ліцею № 34 отримала Любов Хом'як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл
13 січень, 23:19
У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни
13 січень, 22:43
На війні загинув Герой з Луцька Андрій Лащук
13 січень, 21:44
Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки
13 січень, 21:15