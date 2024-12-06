У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл





Про це повідомили у Департаменті освіти Луцькради.



Ще 4 листопада 2024 року на сайті установи з'явилися оголошення про заміщення посад директорів у чотирьох навчальних закладах.



Так у луцькій гімназії №7 колективу представили нового директора – ним призначили Миколу Кінаха, колишнього вчителя математики ліцею №18. До цього багато років поспіль гімназію очолювала Ніла Карюк.



Що ж до інших закладів:



посаду директора ліцею № 11 отримала Наталія Гаць;

посаду директора школи № 13 отримав Ігор Оксенчук;

посаду директора Княгининівського ліцею № 34 отримала Любов Хом'як.

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