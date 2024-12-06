У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл

У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл
У чотирьох закладах освіти Луцької громади відбулися конкурси на заміщення посад керівників.

Про це повідомили у Департаменті освіти Луцькради.

Ще 4 листопада 2024 року на сайті установи з'явилися оголошення про заміщення посад директорів у чотирьох навчальних закладах.

Так у луцькій гімназії №7 колективу представили нового директора – ним призначили Миколу Кінаха, колишнього вчителя математики ліцею №18. До цього багато років поспіль гімназію очолювала Ніла Карюк.

Що ж до інших закладів:

посаду директора ліцею № 11 отримала Наталія Гаць;
посаду директора школи № 13 отримав Ігор Оксенчук;
посаду директора Княгининівського ліцею № 34 отримала Любов Хом'як.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: школи, директори, луцьк, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл
13 січень, 23:19
У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни
13 січень, 22:43
На війні загинув Герой з Луцька Андрій Лащук
13 січень, 21:44
Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки
13 січень, 21:15
Схожі новини
У Луцьку троє звільнених директорів шкіл хочуть повернутися на посаду У Луцьку троє звільнених директорів шкіл хочуть повернутися на посаду
06 грудень, 2024, 21:45
У місті на Волині обрали директорів двох шкіл У місті на Волині обрали директорів двох шкіл
30 травень, 2019, 01:15
Відтепер директори шкіл будуть обиратися на відкритому конкурсі Відтепер директори шкіл будуть обиратися на відкритому конкурсі
16 жовтень, 2015, 21:14
У школах Луцької громади запровадили дистанційне навчання У школах Луцької громади запровадили дистанційне навчання
06 січень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл
13 січень, 23:19
 0
У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни
13 січень, 22:43
 0
На війні загинув Герой з Луцька Андрій Лащук
13 січень, 21:44
 0
Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки
13 січень, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8