Курс валют на 14 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 2 копійки і становить 42,26 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 42,26 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,12 (-45 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,09 (-12 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 42,26 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,12 (-45 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,09 (-12 коп.)
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