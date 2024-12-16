Семирічного хлопчика з Маріуполя виховує патронатна сім'я на Волині

Ігор Шкільний разом з дружиною Маєю з міста Рожище створили патронатну сім'ю. Другий місяць у ній живе семирічний Іванко з Маріуполя.



Родина Шкільних – перша і поки єдина патронатна сім’я у громаді, розповіла начальниця Служби у справах дітей Рожищенської міської ради Жанна Дубчук, передає



Ігор Шкільний волонтерить у благодійній організації, від початку повномасштабної війни надає психологічну підтримку родинам ВПО та їхнім дітям. Чоловік розповідає, що про патронат задумувався давно, однак довго не наважувався.



"19 листопада Іван приїхав до нас. Він геть був російськомовний, зараз він в нас такий на 60% україномовний, а там далі, як він говорить: "Я намагаюся", — каже Ігор Шкільний.



Дружина Ігоря — Майя працює завучкою у місцевій школі. Жінка розповідає, що Іванко народився в той самий день, коли і їхній син Богдан, який нині служить у ЗСУ.



"Це наша кімната, Іванова тепер кімната, в цій кімнаті жив наш син Богдан. Тут є все, що йому потрібно. Я дуже боялася, мабуть, не стільки, щоби втратити цей свій комфорт, я боялася, чи зможу я прийняти чужу дитину. Але він такий позитивний зразу зайшов і все налагодилося", — розповідає Майя Шкільна.



Зі слів Ігоря Шкільного, рідні батьки Іванка планують забрати хлопчика до себе через кілька місяців.



"Стараємося, щоб він плавати вчився, велосипедом їздити навчився та й взагалі таким був хлопчуком. Треба привикнути один до одного, щоб він розумів нас, ми розуміли його. Як ми Іван, кажемо один до одного: "Я чую тебе. Ти чуєш мене", — говорить Ігор Шкільний.



Зі слів Жанни Дубчук, патронатну сім'ю у Рожищенській громаді створили в рамках проєкту "Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату", який реалізовується спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. З її слів, щоб уворити патронатну сім’ю — потрібно зібрати відповідний пакет документів та пройти спеціальне навчання.



"Патронатна сім’я — це є соціальна послуга, оплачувана послуга, тому що держава оплачує патронатному вихователю, а також його помічнику заробітну плату, і на отримання дитини також платиться два прожиткових мінімуми", — розповідає Жанна Дубчук.

Зі слів начальниці служби у справах дітей в області Алли Онищук, станом на середину січня 2025 року в області зареєстровано 5 патронатних сімей, в яких виховується 14 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! разом з дружиноюз міста Рожище створили патронатну сім'ю. Другий місяць у ній живе семирічнийз Маріуполя.Родина Шкільних – перша і поки єдина патронатна сім’я у громаді, розповіла начальниця Служби у справах дітей Рожищенської міської ради, передає Суспільне Ігор Шкільний волонтерить у благодійній організації, від початку повномасштабної війни надає психологічну підтримку родинам ВПО та їхнім дітям. Чоловік розповідає, що про патронат задумувався давно, однак довго не наважувався."19 листопада Іван приїхав до нас. Він геть був російськомовний, зараз він в нас такий на 60% україномовний, а там далі, як він говорить: "Я намагаюся", — каже Ігор Шкільний.Дружина Ігоря — Майя працює завучкою у місцевій школі. Жінка розповідає, що Іванко народився в той самий день, коли і їхній син Богдан, який нині служить у ЗСУ."Це наша кімната, Іванова тепер кімната, в цій кімнаті жив наш син Богдан. Тут є все, що йому потрібно. Я дуже боялася, мабуть, не стільки, щоби втратити цей свій комфорт, я боялася, чи зможу я прийняти чужу дитину. Але він такий позитивний зразу зайшов і все налагодилося", — розповідає Майя Шкільна.Зі слів Ігоря Шкільного, рідні батьки Іванка планують забрати хлопчика до себе через кілька місяців."Стараємося, щоб він плавати вчився, велосипедом їздити навчився та й взагалі таким був хлопчуком. Треба привикнути один до одного, щоб він розумів нас, ми розуміли його. Як ми Іван, кажемо один до одного: "Я чую тебе. Ти чуєш мене", — говорить Ігор Шкільний.Зі слів Жанни Дубчук, патронатну сім'ю у Рожищенській громаді створили в рамках проєкту "Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату", який реалізовується спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. З її слів, щоб уворити патронатну сім’ю — потрібно зібрати відповідний пакет документів та пройти спеціальне навчання."Патронатна сім’я — це є соціальна послуга, оплачувана послуга, тому що держава оплачує патронатному вихователю, а також його помічнику заробітну плату, і на отримання дитини також платиться два прожиткових мінімуми", — розповідає Жанна Дубчук.Зі слів начальниці служби у справах дітей в області Алли Онищук, станом на середину січня 2025 року в області зареєстровано 5 патронатних сімей, в яких виховується 14 дітей.

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