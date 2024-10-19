Де на Волині можна скористатись програмою «єКнига» та як отримати виплату





Як отримати кошти



Увійдіть у застосунок «Дія».



Оберіть послугу «єКнига», що у розділі «Сервіси».



Відкрийте спеціальний рахунок для отримання грошей.



Подайте заяву.



Очікуйте на зарахування допомоги.



Після нарахування коштів скористатись послугою можна протягом 3 місяців з дня нарахування. Книги можна придбати у декількох форматах: електронні, паперові та аудіокниги українською мовою.



На Волині скористатись послугою «єКнига» можна у стаціонарних книгарнях, передає



Книголенд:



м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 4.



Книгарня КСД:



м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 53;



м. Луцьк, вул. Конякіна, 30.



Книгарня «Є»:



м. Луцьк, вул. Л. Українки, 30;



м. Володимир, вул. Ковельська, 6.



А також в онлайн книгарнях за посиланням із сайту Дії.



До слова, у луцьких книгарнях користувачі активно користуються послугою «єКнига». У мережі «КСД» вже близько 2 тижнів книги купують за допомогою державної програми, а у мережі «Книгарня Є» — близько місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У грудні в Україні запрацювала нова державна програма «єКнига», що має на меті заохотити молодь читати більше книг. Для цього молодим українцям, яким у 2024 році виповнилося або виповниться 18 років, держава виділятиме по 908 гривень для придбання нових книжок. Їх можна витратити на літературу українською мовою і лише в тих книгарнях, що долучилися до програми.Як отримати коштиУвійдіть у застосунок «Дія».Оберіть послугу «єКнига», що у розділі «Сервіси».Відкрийте спеціальний рахунок для отримання грошей.Подайте заяву.Очікуйте на зарахування допомоги.Після нарахування коштів скористатись послугою можна протягом 3 місяців з дня нарахування. Книги можна придбати у декількох форматах: електронні, паперові та аудіокниги українською мовою.На Волині скористатись послугою «єКнига» можна у стаціонарних книгарнях, передає misto. media Книголенд:м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 4.Книгарня КСД:м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 53;м. Луцьк, вул. Конякіна, 30.Книгарня «Є»:м. Луцьк, вул. Л. Українки, 30;м. Володимир, вул. Ковельська, 6.А також в онлайн книгарнях за посиланням із сайту Дії.До слова, у луцьких книгарнях користувачі активно користуються послугою «єКнига». У мережі «КСД» вже близько 2 тижнів книги купують за допомогою державної програми, а у мережі «Книгарня Є» — близько місяця.

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