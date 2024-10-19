Де на Волині можна скористатись програмою «єКнига» та як отримати виплату

Де на Волині можна скористатись програмою «єКнига» та як отримати виплату
У грудні в Україні запрацювала нова державна програма «єКнига», що має на меті заохотити молодь читати більше книг. Для цього молодим українцям, яким у 2024 році виповнилося або виповниться 18 років, держава виділятиме по 908 гривень для придбання нових книжок. Їх можна витратити на літературу українською мовою і лише в тих книгарнях, що долучилися до програми.

Як отримати кошти

Увійдіть у застосунок «Дія».

Оберіть послугу «єКнига», що у розділі «Сервіси».

Відкрийте спеціальний рахунок для отримання грошей.

Подайте заяву.

Очікуйте на зарахування допомоги.

Після нарахування коштів скористатись послугою можна протягом 3 місяців з дня нарахування. Книги можна придбати у декількох форматах: електронні, паперові та аудіокниги українською мовою.

На Волині скористатись послугою «єКнига» можна у стаціонарних книгарнях, передає misto. media.

Книголенд:

м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 4.

Книгарня КСД:

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 53;

м. Луцьк, вул. Конякіна, 30.

Книгарня «Є»:

м. Луцьк, вул. Л. Українки, 30;

м. Володимир, вул. Ковельська, 6.

А також в онлайн книгарнях за посиланням із сайту Дії.

До слова, у луцьких книгарнях користувачі активно користуються послугою «єКнига». У мережі «КСД» вже близько 2 тижнів книги купують за допомогою державної програми, а у мережі «Книгарня Є» — близько місяця.

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Теги: книги, підтримка
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