Де на Волині можна скористатись програмою «єКнига» та як отримати виплату
Сьогодні, 07:15
У грудні в Україні запрацювала нова державна програма «єКнига», що має на меті заохотити молодь читати більше книг. Для цього молодим українцям, яким у 2024 році виповнилося або виповниться 18 років, держава виділятиме по 908 гривень для придбання нових книжок. Їх можна витратити на літературу українською мовою і лише в тих книгарнях, що долучилися до програми.
Як отримати кошти
Увійдіть у застосунок «Дія».
Оберіть послугу «єКнига», що у розділі «Сервіси».
Відкрийте спеціальний рахунок для отримання грошей.
Подайте заяву.
Очікуйте на зарахування допомоги.
Після нарахування коштів скористатись послугою можна протягом 3 місяців з дня нарахування. Книги можна придбати у декількох форматах: електронні, паперові та аудіокниги українською мовою.
На Волині скористатись послугою «єКнига» можна у стаціонарних книгарнях, передає misto. media.
Книголенд:
м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 4.
Книгарня КСД:
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 53;
м. Луцьк, вул. Конякіна, 30.
Книгарня «Є»:
м. Луцьк, вул. Л. Українки, 30;
м. Володимир, вул. Ковельська, 6.
А також в онлайн книгарнях за посиланням із сайту Дії.
До слова, у луцьких книгарнях користувачі активно користуються послугою «єКнига». У мережі «КСД» вже близько 2 тижнів книги купують за допомогою державної програми, а у мережі «Книгарня Є» — близько місяця.
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Як отримати кошти
Увійдіть у застосунок «Дія».
Оберіть послугу «єКнига», що у розділі «Сервіси».
Відкрийте спеціальний рахунок для отримання грошей.
Подайте заяву.
Очікуйте на зарахування допомоги.
Після нарахування коштів скористатись послугою можна протягом 3 місяців з дня нарахування. Книги можна придбати у декількох форматах: електронні, паперові та аудіокниги українською мовою.
На Волині скористатись послугою «єКнига» можна у стаціонарних книгарнях, передає misto. media.
Книголенд:
м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 4.
Книгарня КСД:
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 53;
м. Луцьк, вул. Конякіна, 30.
Книгарня «Є»:
м. Луцьк, вул. Л. Українки, 30;
м. Володимир, вул. Ковельська, 6.
А також в онлайн книгарнях за посиланням із сайту Дії.
До слова, у луцьких книгарнях користувачі активно користуються послугою «єКнига». У мережі «КСД» вже близько 2 тижнів книги купують за допомогою державної програми, а у мережі «Книгарня Є» — близько місяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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