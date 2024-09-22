Які ціни на овочі та м'ясо на ринку у Луцьку

Які ціни на овочі та м'ясо на ринку у Луцьку
Чим торгують та які ціни на продукти від сільськогосподарських виробників та селян-одноосібників на базарчику біля супермаркету «Торба», що на вулиці Єршова, з'ясовували у новому випуску влогу на ютуб-каналі It's my life.

«Лучани, які не довіряють імпортним продуктам в супермаркетах, вже кілька років мають змогу придбати продукцію з городу чи саду від волинських господарів. Фермерські ринки в обласному центрі є в різних мікрорайонах. Сюди у визначені дні приїздять продавці з різних куточків області. Щосуботи ринок працює на вулиці Єршова, у вівторок, четвер та суботу – на Глушець, а щодня – поряд із вокзалом на так званому привозі. Так званий ярмарок вихідного дня, що на вулиці Єршова, тішить великим різноманіттям представленої продукції, товари розраховані на будь-який смак та гаманець. Тут можна й поторгуватися з безпосередніми виробниками продукції», – йдеться в описі під відео, передає "Конкурент".

Огляд цін почали із овочів. Картопля нині вартує 25 гривень за кіло, цибуля – у таку ж ціну. За кіло моркви просять 20 гривень. За 100 грамів зеленої цибульки треба викласти 25 гривень. Пучок кропу продають за 10-20 гривень.

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Теги: ринок, продукти, Луцьк
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