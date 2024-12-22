Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині





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Зокрема ідеться, що "Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.



Заступник голови фонду "Свобода і демократія" Мацей Данцевич, заявив, що після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.



Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.



Повідомляють, що під час подій Волинської трагедії у Пужниках загинули близько 80 осіб.



Напередодні Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна дозволила провести у квітні першу ексгумацію останків жертв Волинської трагедії у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене у 1945 році.Про це пише LB.ua з посиланням на RMF FM.Зокрема ідеться, що "Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.Заступник голови фонду "Свобода і демократія", заявив, що після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.Повідомляють, що під час подій Волинської трагедії у Пужниках загинули близько 80 осіб.Напередодні Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів.

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