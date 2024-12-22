Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині
Україна дозволила провести у квітні першу ексгумацію останків жертв Волинської трагедії у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене у 1945 році.

Про це пише LB.ua з посиланням на RMF FM.

Зокрема ідеться, що "Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.

Заступник голови фонду "Свобода і демократія" Мацей Данцевич, заявив, що після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.

Повідомляють, що під час подій Волинської трагедії у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Напередодні Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів.

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Теги: Волинська трагедія, Польща
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