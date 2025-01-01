На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці події працювали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира. Вдалося локалізувати пожежу вже о 23:31, ліквідувати — о 23:45. Для гасіння використовували два водяні стволи.



Причиною займання став недолік конструкції димаря. На щастя, постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 13 січня, о 23:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловій будівлі на вулиці Залужній у місті Володимир.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події працювали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира. Вдалося локалізувати пожежу вже о 23:31, ліквідувати — о 23:45. Для гасіння використовували два водяні стволи.Причиною займання став недолік конструкції димаря. На щастя, постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію