На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:09
Вчора, 13 січня, о 23:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловій будівлі на вулиці Залужній у місті Володимир.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира. Вдалося локалізувати пожежу вже о 23:31, ліквідувати — о 23:45. Для гасіння використовували два водяні стволи.
Причиною займання став недолік конструкції димаря. На щастя, постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира. Вдалося локалізувати пожежу вже о 23:31, ліквідувати — о 23:45. Для гасіння використовували два водяні стволи.
Причиною займання став недолік конструкції димаря. На щастя, постраждалих немає.
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