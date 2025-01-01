На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Вчора, 13 січня, о 23:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловій будівлі на вулиці Залужній у місті Володимир.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці події працювали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира. Вдалося локалізувати пожежу вже о 23:31, ліквідувати — о 23:45. Для гасіння використовували два водяні стволи.

Причиною займання став недолік конструкції димаря. На щастя, постраждалих немає.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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