У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?





Цю інформацію журналістам ВолиньPost підтвердили у секторі інформаційної взаємодії волинської податкової.



Попередній керівник Сергій Лисеюк 13 січня був офіційно переведений на іншу посаду. Тепер він став заступником начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.



Хто ж замість нього очолить волинську податкову, в управлінні поки не коментують. Однак з власних джерел журналістам інтернет-видання ВолиньPost стало відомо, що наразі виконувачкою обов'язки начальника управління є Оксана Левчук.



Біографія

Сергій Лисеюк, народжений у 1990 році в Луцьку, розпочав кар'єру в податковій службі у 2011 році.



З 1 червня 2021 року по 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.







Відтоді очолював податкову Волині два з половиною роки.



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