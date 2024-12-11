У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?

У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
В Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області відбулися кадрові зміни у керівництві.

Цю інформацію журналістам ВолиньPost підтвердили у секторі інформаційної взаємодії волинської податкової.

Попередній керівник Сергій Лисеюк 13 січня був офіційно переведений на іншу посаду. Тепер він став заступником начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Хто ж замість нього очолить волинську податкову, в управлінні поки не коментують. Однак з власних джерел журналістам інтернет-видання ВолиньPost стало відомо, що наразі виконувачкою обов'язки начальника управління є Оксана Левчук.

Біографія
Сергій Лисеюк, народжений у 1990 році в Луцьку, розпочав кар'єру в податковій службі у 2011 році.

З 1 червня 2021 року по 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

26 липня 2022 року призначений начальником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.

Відтоді очолював податкову Волині два з половиною роки.

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