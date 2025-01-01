Вночі на Волині горіла господарська будівля

Вночі на Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 14 січня, о 01:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді у селі Кримне Дубечненської громади Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці події працювали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка, а також місцеві пожежні команди сіл Кримне та Любохини, селища Дубечне.

Загалом було задіяно чотири пожежні автомобілі та дев’ять осіб особового складу.

Пожежу вдалося локалізувати о 01:50, ліквідувати — о 02:45.

Причиною займання став недолік конструкції димаря. Постраждалих немає.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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