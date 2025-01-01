Вночі на Волині горіла господарська будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці події працювали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка, а також місцеві пожежні команди сіл Кримне та Любохини, селища Дубечне.



Загалом було задіяно чотири пожежні автомобілі та дев’ять осіб особового складу.



Пожежу вдалося локалізувати о 01:50, ліквідувати — о 02:45.



Причиною займання став недолік конструкції димаря. Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 січня, о 01:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді у селі Кримне Дубечненської громади Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події працювали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка, а також місцеві пожежні команди сіл Кримне та Любохини, селища Дубечне.Загалом було задіяно чотири пожежні автомобілі та дев’ять осіб особового складу.Пожежу вдалося локалізувати о 01:50, ліквідувати — о 02:45.Причиною займання став недолік конструкції димаря. Постраждалих немає.

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