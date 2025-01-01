Військові навчання у Білорусі не становлять загрози для України, - Демченко

Військові навчання у Білорусі не становлять загрози для України, - Демченко
Анонсовані до кінця січня військові навчання на території Білорусі не становлять безпекової загрози для України.

Про це заявив на брифінгу 14 січня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент Укрінформ.

"Щодо навчань, то це не перші. І я думаю, цього року ми ще неодноразово побачимо їх на території Білорусі з різними складовими їхніх збройних сил чи сектору безпеки і оборони. Навчання на території Білорусі практично не припинялись і у 2023, і у 2024 році. Тому й ці анонсовані навчання, які мають тривати до січня, – не становлять загрози для нас", – заявив Демченко.

Речник ДПСУ також нагадав, що у попередні роки такі навчання на території Білорусі проводилися спільно з підрозділами армії країни-агресора.

"Додам, що на даний момент російських військ – ударного групування у достатній кількості – на території Білорусі немає. Адже країна-територист поступово виводила їх на свою територію. В рамках ротації нових не завела. Тому зараз продовжує нагнітати ситуацію саме Білорусь, підігруючи Росії", – додав він.

У Мінську у вівторок, 14 січня, розпочалося спільне штабне тренування об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та РФ, метою якої є «підвищення обороноздатності» Союзної держави.

Водночас у прикордонних з РФ областях продовжують фіксувати спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп.

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Теги: Росія, Україна, війна
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