Зимовий відпочинок серед природи: де у Луцьку та поблизу зняти будиночок?

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Навіть узимку хочеться вирватися ближче до природи, подалі від міської метушні. Але зібратися на шашлики в лісі, коли на вулиці мороз та сніг, – варіант, який сподобається не всім.Інша справа – оренда затишного модульного будиночка. Останнім часом такі локації з’являються все частіше і набувають популярності серед волинян.Це не дивно, адже вони створюють ідеальні умови для релаксу серед природи, без компромісів у комфорті та у будь-яку пору року.Журналістизібрали 10 локацій у Луцьку та поблизу, де можна провести ідеальний зимовий відпочинок.Цей затишний двоповерховий будиночок розташований поблизу кінного клубу, серед поля та неподалік лісу. Територія огороджена, тож ви почуватиметеся в абсолютному спокої. Будинок оснащений усім необхідним: спальні місця для шести осіб, посуд, мангал, халати, а також генератор. Головна "родзинка" – чан. Поруч із будинком розташована кінна ферма, де можна покататися верхи. Також доступна оренда квадроциклів.Відстань від Луцька – 18 км.Затишні A-frame будиночки розташовані серед мальовничої природи, неподалік від Луцька. Для відпочинку доступні варіанти з джакузі під відкритим небом або без нього. У будиночках є спальні місця для 4-6 осіб, а джакузі можна наповнити цитрусовими, трояндами чи молоком для особливого релаксу. Крім того, на території бази є двоповерховий будинок із банею та чаном. Доступні мангал і дрова.Відстань від Луцька – 17 км.Скандинавський будиночок у межах Луцька – ідеальний варіант для тих, хто хоче комфортного відпочинку без виїзду за місто. Затишний будинок обладнаний усім необхідним: від пральної машини та мікрохвильової печі до джакузі та великої тераси. Територія охороняється, є паркінг для кількох авто. Будинок розрахований на 2-4 осіб, тут можна насолоджуватися комфортом, не виходячи з дому.Сучасний каркасний будиночок серед засніженого лісу – це про гармонію з природою та максимальний затишок. Будинок має все необхідне для комфортного проживання: кухню, ванну кімнату, окрему спальню й затишну вітальню. Для релаксу є величезний чавунний чан. На території передбачено паркомісце, мангал і зона для відпочинку.Відстань від Луцька – 17 км.Будиночок біля молодого лісу – це місце, де панує спокій і гармонія. Будинок розрахований на 6+ осіб, оснащений усіма зручностями, включаючи підігрів підлоги, затишні спальні та гарячу купіль під зоряним небом. З кожного вікна відкриваються чудові краєвиди, а додатковий затишок створює камін.Відстань від Луцька – 18 км.Оригінальний будиночок у формі бджолиної соти розташований у мальовничому лісі. На території є чан і відро-водоспад для контрастного охолодження. Обладнано зону багаття, альтанку, гамак, а також паркомісце під накриттям. Усього за 18 км – Тунель кохання.Відстань від Луцька – 40 км.Дерев’яний будиночок із видом на ліс та оленів створений для повного релаксу. Тут є все необхідне для відпочинку: кухонне приладдя, індукційна плита, тераса та ароматний карпатський чан із травами та цитрусами. Будинок розрахований на 2-4 осіб, ідеальний для тих, хто хоче насолодитися природою та спокоєм.Відстань від Луцька – 15 км.Будиночки, розташовані серед мальовничого лісу, забезпечують ідеальний комфорт для відпочинку. На території є чавунний чан на терасі, басейн, мангальна зона та затишна кострова зона для теплих вечорів. Альтанка дозволяє насолоджуватися природою в комфорті, а для гостей передбачені халати, тапочки, рушники та повний набір засобів гігієни. Будиночки розраховані на 2-4 гостей і оснащені всім необхідним для приємного відпочинку.Відстань від Луцька – 40 км.Затишний будиночок серед соснового лісу, неподалік від озера. На закритій території розташовані чан та басейн під відкритим небом, які створюють ідеальну атмосферу для релаксу. Локація підходить як для спокійного відпочинку, так і для приватних свят із близькими.Відстань від Луцька – 40 км.На території серед лісу розташовані два стильні будиночки. На території є гарячий чан, альтанка, зона барбекю з накриттям і місце для багаття. У першому будиночку – баня з вуличним душем, у другому – парковка для авто. Для дітей облаштовано ігровий майданчик, а також доступні настільні ігри для розваг.Відстань від Луцька – 20 км.