Скільки водіїв на Волині вперше отримали посвідчення водія, успішно склавши іспит у 2024 році





Про це Ігор Мельник.



З його слів, скласти іспити з теорії та водіння на Волині можливо у двох сервісних центрах у селі Струмівка Луцького р-ну та у місті Ковель.



"У 2023 році 12 336 громадян склали іспит з водіння з першої спроби, а це 48% від загальної кількості. Йдеться про усі категорії у посвідченні водія, що відкриваються вперше. У 2024 році прослідковується спад успішності, а саме 7027 осіб склали іспит з водіння із першої спроби, а це 27% від загальної кількості", — каже Ігор Мельник.



Алгоритм отримання посвідчення водія вперше



Для отримання посвідчення водія вперше потрібно підготуватися до теоретичного іспиту. Це можливо зробити самостійно або ж в автошколі. Далі необхідно взяти талон Е-запису на сайті Головного сервісного центру МВС або у терміналі, що знаходиться в приміщенні центру.



При звернені до сервісного центру МВС необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний код та медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом і скласти іспит.



Після успішної здачі теоретичного екзамену потрібно обрати акредитований навчальний заклад і пройти навчальний курс із практичного керування. Після чого, звернутися знову до сервісного центру МВС для складання практичного іспиту. Люди мають можливість складати іспити необмежену кількість разів, однак через кожні десять календарних днів. Вартість складання теорії — 250 грн, практики — 420 грн, оплату 572 грн — за видачу посвідчення потрібно робити після успішної здачі практики..



Обмін посвідчення водія



Для людей, які користуються посвідченням водія, яке було видане вперше терміном на два роки, потрібно звернутися до сервісного центру МВС для обміну такого посвідчення лише після закінчення його строку дії. На час дії воєнного стану такий документ є чинним, навіть після протермінування, однак лише на території України.



Для того, щоб скористатися послугою необхідно взяти талон Е-запису на сайті Головного сервісного центру МВС або в терміналі. Прийти до сервісного центру із документами, що посвідчують особу, ідентифікаційним кодом і посвідченням водія. Таке посвідчення можна обмінювати онлайн та отримати його поштою.



Водій, який отримав вперше посвідчення водія і впродовж двох років вчинив три та більше правопорушень допускається до обміну посвідчення водія лише після складання теоретичного та практичного іспитів.



Разом із тим, треба обмінювати посвідчення водія при зміні анкетних даних. До переліку документів ще додаються документи, які підтверджують зміну прізвища, імені чи по батькові. Якщо ж посвідчення старого зразка, то щоб його обміняти потрібно прийти до сервісного центру МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році на Волині водіїв, які вперше отримали посвідчення водія на 3200 менше, ніж у попередньому році. У 2023 році посвідчень водія вперше отримали 10488 волинян, а у 2024 році — 7285 людей.Про це Суспільному розповів заступник керівника регіонального сервісного центру Головного Сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Рівненській, Волинській та Житомирській областяхЗ його слів, скласти іспити з теорії та водіння на Волині можливо у двох сервісних центрах у селі Струмівка Луцького р-ну та у місті Ковель."У 2023 році 12 336 громадян склали іспит з водіння з першої спроби, а це 48% від загальної кількості. Йдеться про усі категорії у посвідченні водія, що відкриваються вперше. У 2024 році прослідковується спад успішності, а саме 7027 осіб склали іспит з водіння із першої спроби, а це 27% від загальної кількості", — каже Ігор Мельник.Для отримання посвідчення водія вперше потрібно підготуватися до теоретичного іспиту. Це можливо зробити самостійно або ж в автошколі. Далі необхідно взяти талон Е-запису на сайті Головного сервісного центру МВС або у терміналі, що знаходиться в приміщенні центру.При звернені до сервісного центру МВС необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний код та медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом і скласти іспит.Після успішної здачі теоретичного екзамену потрібно обрати акредитований навчальний заклад і пройти навчальний курс із практичного керування. Після чого, звернутися знову до сервісного центру МВС для складання практичного іспиту. Люди мають можливість складати іспити необмежену кількість разів, однак через кожні десять календарних днів. Вартість складання теорії — 250 грн, практики — 420 грн, оплату 572 грн — за видачу посвідчення потрібно робити після успішної здачі практики..Для людей, які користуються посвідченням водія, яке було видане вперше терміном на два роки, потрібно звернутися до сервісного центру МВС для обміну такого посвідчення лише після закінчення його строку дії. На час дії воєнного стану такий документ є чинним, навіть після протермінування, однак лише на території України.Для того, щоб скористатися послугою необхідно взяти талон Е-запису на сайті Головного сервісного центру МВС або в терміналі. Прийти до сервісного центру із документами, що посвідчують особу, ідентифікаційним кодом і посвідченням водія. Таке посвідчення можна обмінювати онлайн та отримати його поштою.Водій, який отримав вперше посвідчення водія і впродовж двох років вчинив три та більше правопорушень допускається до обміну посвідчення водія лише після складання теоретичного та практичного іспитів.Разом із тим, треба обмінювати посвідчення водія при зміні анкетних даних. До переліку документів ще додаються документи, які підтверджують зміну прізвища, імені чи по батькові. Якщо ж посвідчення старого зразка, то щоб його обміняти потрібно прийти до сервісного центру МВС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію