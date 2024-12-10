Нагода продовжити зимову казку: що покажуть у Волинському драмтеатрі 15 – 19 січня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 19 січня.



Вистава, що спонукає зупинитися й зазирнути вглиб себе. Це не постановка з готовими відповідями, а подорож, сповнена запитань. Тож, завітайте, щоб прокласти шлях до власної підсвідомості!



У середу, 15 січня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Чорно-комедійна історія розповідає про кожного з нас, невпевненість і вибір, який постійно стоїть перед нами, закликаючи не здаватися, а діяти рішуче. Поєднання іронії та проникливості у виставі допоможе доторкнутися до найглибших куточків душі. У персонажах глядачі впізнають себе, відчують знайомі емоції й, можливо, інакше поглянуть на життя.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Ця постановка закрутить глядачів у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним...



У п’ятницю, 17 січня, о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



«Любовний трикутник? Так, але не тільки... Перетин доль, протилежних життєвих філософій та мрій! Пристрасть замість любові і розчарування, що прийшло на зміну надії. І... купальська ніч на розрізі життя і смерті. Все це – у виставі», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Вистава, що занурює глядачів у святкову атмосферу, наповнюючи серця передчуттям дива. Хоча дорослі вже могли втратити ту магію свят, та для дітей це чудова нагода продовжити зимову казку!



У суботу, 18 січня, о 12:00 – різдвяна постановка на одну дію «Піколетто» за однойменною казкою Ренато Рашела. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Під час свят усі бажання можуть виконуватись! Головне – бути доброю, чесною, щирою людиною і, авжеж, мати багато друзів! Саме таким і був маленький сажотрус Піколетто. Тому доля звела його з самим Баббо Натале – чарівником, який відомий усім італійським діткам, і таким чином його мрія, про яку він навіть не здогадувався, здійснилась!



На сцені театру – популярна та яскрава вистава, що відома у всьому світі. Постановка, що подарує глядачам лише позитив!



У суботу ввечері, 18 січня, о 17:00 – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш, обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і розпочинається неймовірне.



У неділю, 19 січня, о 12:00 на основній сцені – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» за мотивами творів Льюїса Керрола. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Чеширський кіт у депресії – його легендарна усмішка безслідно зникла, а це загрожує Дивокраю справжньою катастрофою! Єдина, хто може зарадити – це Аліса, проте від її останнього візиту у Дивосвіт минули роки... Чи допоможуть фантазія та щирість у часи, коли все руйнується, і, чи під силу звичайній, але відважній та наполегливій дівчинці, помирити між собою сестер – Червону та Білу королеву? Вистава для сімейного перегляду, що зачарує дітей своєю яскравістю, а дорослим нагадає щось дуже-дуже важливе...» – авторка Дарина Гребенко.







У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



На сцені театру – шедевр української драматургії вже понад півтора століття, але його комічна історія сватання незграбного багатія Стецька до прекрасної Уляни залишається нарочуд актуальною!



У неділю ввечері, 19 січня, о 17:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Дівчина, яка щиро кохає кріпака Олексія, не зраджує своїх почуттів і відстоює власний вибір. Вишуканий автентичний гумор, обрядові пісні й танці, а також яскраве музичне оформлення зачарують глядачів і дадуть можливість по-новому зачаруватися багатством рідної мови, культури та народних традицій.



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