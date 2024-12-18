На Волині мешканець Закарпаття вбив 64-річного чоловіка

На Волині мешканець Закарпаття вбив 64-річного чоловіка
На Маневиччині поліцейські оперативно розкрили жорстоке вбивство пенсіонера.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилася учора, 13 січня, в одному із сіл громади. Зловмисника затримали. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У будинку за місцем проживання місцевий житель виявив мертвим свого 64-річного брата. На тілі загиблого було видно сліди насильницької смерті.

Маневицькі оперативники спільно із співробітниками управління карного розшуку області та слідчими встановили особу зловмисника.

Ним виявився 53-річний житель Закарпатської області.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З’ясувалося, що напередодні, під час п’яного побутового конфлікту, правопорушник вдарив знайомого ножем, той загинув.

До пошуку фігуранта залучалися також спеціалісти-кінологи зі службовою собакою.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять затриманому про підозру за фактом умисного вбивства. Санкція ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу передбачає позбавлення волі до 15 років.

Далі вирішуватиметься питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Теги: Волинь, вбивство, пенсіонер
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