Розмістив у соцмережах ролик з нецензурною лайкою: поліцейські притягнули до відповідальності 17-річного волинянина
Сьогодні, 10:43
На Волині поліцейські притягнули до відповідальності хлопця, який розмістив у соцмережах ролик з нецензурною лайкою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
13 січня співробітники виявили це відео в інтернеті. Ювенали Володимирського РВП встановили, що 17-річний хлопець з двома товаришами вирішили «пожартувати»: вони записали відео на фоні працівників поліції та військовослужбовців ТЦК, наклали на нього звукове оформлення з лайкою та виклали у соцмережу.
На юнака поліцейські склали протокол за ст. 173 КУпАП, до відповідальності притягнуть і товаришів.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
13 січня співробітники виявили це відео в інтернеті. Ювенали Володимирського РВП встановили, що 17-річний хлопець з двома товаришами вирішили «пожартувати»: вони записали відео на фоні працівників поліції та військовослужбовців ТЦК, наклали на нього звукове оформлення з лайкою та виклали у соцмережу.
На юнака поліцейські склали протокол за ст. 173 КУпАП, до відповідальності притягнуть і товаришів.
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