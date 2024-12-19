Розмістив у соцмережах ролик з нецензурною лайкою: поліцейські притягнули до відповідальності 17-річного волинянина

Розмістив у соцмережах ролик з нецензурною лайкою: поліцейські притягнули до відповідальності 17-річного волинянина
На Волині поліцейські притягнули до відповідальності хлопця, який розмістив у соцмережах ролик з нецензурною лайкою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

13 січня співробітники виявили це відео в інтернеті. Ювенали Володимирського РВП встановили, що 17-річний хлопець з двома товаришами вирішили «пожартувати»: вони записали відео на фоні працівників поліції та військовослужбовців ТЦК, наклали на нього звукове оформлення з лайкою та виклали у соцмережу.

На юнака поліцейські склали протокол за ст. 173 КУпАП, до відповідальності притягнуть і товаришів.

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Теги: волинянин, лайка, поліція
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