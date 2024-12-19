Розмістив у соцмережах ролик з нецензурною лайкою: поліцейські притягнули до відповідальності 17-річного волинянина

, який розмістив у соцмережах ролик з нецензурною лайкою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.13 січня співробітники виявили це відео в інтернеті. Ювенали Володимирського РВП встановили, що 17-річний хлопець з двома товаришами вирішили «пожартувати»: вони записали відео на фоні працівників поліції та військовослужбовців ТЦК, наклали на нього звукове оформлення з лайкою та виклали у соцмережу.На юнака поліцейські склали протокол за ст. 173 КУпАП, до відповідальності притягнуть і товаришів.