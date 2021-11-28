21-річний волинянин потрапив за ґрати за смертельне ДТП у стані сп'яніння

21-річний волинянин потрапив за ґрати за смертельне ДТП у стані сп'яніння
21-річного жителя села Копачівка Луцького району визнали винним у скоєнні смертельної аварії у стані алкогольного сп'яніння і втечі з місця ДТП.

Чоловіку присудили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на 5 років, пише Суспільне.

Також винуватець має сплатити потерпілим 1,5 мільйона гривень моральної шкоди, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Що відомо про смертельну аварію

Аварія сталася майже опівночі 15 вересня 2024 року на автодорозі в селі Рокині. 21-річний водій Opel Insignia розігнався до 170 кілометрів за годину і зіштовхнувся із автомобілем Mazda, який їхав у попутному напрямку.

В результаті аварії травмувалася 29-річна водійка Mazda, її 34-річний пасажир помер за кілька годин у лікарні через важкі травми голови. На місці тоді працювали рятувальники.

В матеріалах справи зазначили, що винуватець ДТП залишив травмованих на дорозі, не викликав швидку і втік з місця аварії. У суді 21-річний водій у вчиненому розкаявся, визнав, що сів за кермо нетверезим і просив його суворо не карати.

Строк відбуття покарання винуватцю аварії рахуватимуть з наступного дня після скоєної ним аварії, 16 вересня 2024 року. Нині він під вартою.

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Теги: Волинь, аварія, суд
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