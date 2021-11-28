21-річний волинянин потрапив за ґрати за смертельне ДТП у стані сп'яніння





Чоловіку присудили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на 5 років, пише



Також винуватець має сплатити потерпілим 1,5 мільйона гривень моральної шкоди, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.



Що відомо про смертельну аварію



Аварія сталася майже опівночі 15 вересня 2024 року на автодорозі в селі Рокині. 21-річний водій Opel Insignia розігнався до 170 кілометрів за годину і зіштовхнувся із автомобілем Mazda, який їхав у попутному напрямку.



В результаті аварії травмувалася 29-річна водійка Mazda, її 34-річний пасажир помер за кілька годин у лікарні через важкі травми голови. На місці тоді працювали рятувальники.



В матеріалах справи зазначили, що винуватець ДТП залишив травмованих на дорозі, не викликав швидку і втік з місця аварії. У суді 21-річний водій у вчиненому розкаявся, визнав, що сів за кермо нетверезим і просив його суворо не карати.



Строк відбуття покарання винуватцю аварії рахуватимуть з наступного дня після скоєної ним аварії, 16 вересня 2024 року. Нині він під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-річного жителя села Копачівка Луцького району визнали винним у скоєнні смертельної аварії у стані алкогольного сп'яніння і втечі з місця ДТП.Чоловіку присудили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на 5 років, пише Суспільне Також винуватець має сплатити потерпілим 1,5 мільйона гривень моральної шкоди, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.Аварія сталася майже опівночі 15 вересня 2024 року на автодорозі в селі Рокині. 21-річний водій Opel Insignia розігнався до 170 кілометрів за годину і зіштовхнувся із автомобілем Mazda, який їхав у попутному напрямку.В результаті аварії травмувалася 29-річна водійка Mazda, її 34-річний пасажир помер за кілька годин у лікарні через важкі травми голови. На місці тоді працювали рятувальники.В матеріалах справи зазначили, що винуватець ДТП залишив травмованих на дорозі, не викликав швидку і втік з місця аварії. У суді 21-річний водій у вчиненому розкаявся, визнав, що сів за кермо нетверезим і просив його суворо не карати.Строк відбуття покарання винуватцю аварії рахуватимуть з наступного дня після скоєної ним аварії, 16 вересня 2024 року. Нині він під вартою.

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