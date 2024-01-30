Помер 16-річний юнак з Волині, якому три роки тому пересадили донорське серце

Помер 16-річний юнак з Волині, якому три роки тому пересадили донорське серце
Перестало битися серце 16-го річного хлопця Максима Давидюка, учня Нововолинського наукового ліцею.

Про сумну втрату повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці, пише Район.Медицина.

«Глибоким сумом і болем відгукнулася в душі звістка про смерть Давидюка Максима, учня 11-В класу Нововолинського наукового ліцею. Серце відкритого, щирого, завжди позитивного і сповненого любові до життя 16-річного юнака перестало битися. Відучора наша ліцейна спільнота почувається неповною без Максима», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Максим Давидюк став першою дитиною в Україні, якій пересадили серце у 13 років. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

21 вересня 2021 року українські лікарі, спільно з польськими колегами, вперше в Україні провели унікальні операції з трансплантації легень та трансплантації серця дитині. Пересадку серця здійснили 13-річному хлопцеві з села Зарудчі, що на Волині. Останній місяць напередодні операції дитина була в реанімації, стан хлопця залишався критичним.
Помер 16-річний юнак з Волині, якому три роки тому пересадили донорське серце

Виконували унікальні операції команди Центру трансплантології Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова, допомагали трансплантологи Інституту серця МОЗ України, столичної Клінічної лікарні «Феофанія» та колеги з Сілезького центру хвороб серця Польщі.


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Теги: волинянин, серце, трасплантація
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