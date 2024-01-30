Помер 16-річний юнак з Волині, якому три роки тому пересадили донорське серце

Максима Давидюка, учня Нововолинського наукового ліцею.



Про сумну втрату повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці, пише



«Глибоким сумом і болем відгукнулася в душі звістка про смерть Давидюка Максима, учня 11-В класу Нововолинського наукового ліцею. Серце відкритого, щирого, завжди позитивного і сповненого любові до життя 16-річного юнака перестало битися. Відучора наша ліцейна спільнота почувається неповною без Максима», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, Максим Давидюк став



21 вересня 2021 року українські лікарі, спільно з польськими колегами, вперше в Україні провели унікальні операції з трансплантації легень та трансплантації серця дитині. Пересадку серця здійснили 13-річному хлопцеві з села Зарудчі, що на Волині. Останній місяць напередодні операції дитина була в реанімації, стан хлопця залишався критичним.



Виконували унікальні операції команди Центру трансплантології Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова, допомагали трансплантологи Інституту серця МОЗ України, столичної Клінічної лікарні «Феофанія» та колеги з Сілезького центру хвороб серця Польщі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце 16-го річного хлопця, учня Нововолинського наукового ліцею.Про сумну втрату повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці, пише Район.Медицина «Глибоким сумом і болем відгукнулася в душі звістка про смерть Давидюка Максима, учня 11-В класу Нововолинського наукового ліцею. Серце відкритого, щирого, завжди позитивного і сповненого любові до життя 16-річного юнака перестало битися. Відучора наша ліцейна спільнота почувається неповною без Максима», – йдеться у дописі.Нагадаємо, Максим Давидюк став першою дитиною в Україні, якій пересадили серце у 13 років . Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.21 вересня 2021 року українські лікарі, спільно з польськими колегами, вперше в Україні провели унікальні операції з трансплантації легень та трансплантації серця дитині. Пересадку серця здійснили 13-річному хлопцеві з села Зарудчі, що на Волині. Останній місяць напередодні операції дитина була в реанімації, стан хлопця залишався критичним.Виконували унікальні операції команди Центру трансплантології Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова, допомагали трансплантологи Інституту серця МОЗ України, столичної Клінічної лікарні «Феофанія» та колеги з Сілезького центру хвороб серця Польщі.

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