На фронті загинув Герой з Волині Василь Найдич

На фронті загинув Герой з Волині Василь Найдич
На війні загинув Герой з Волині Василь Найдич.

Про це повідомили у Камінь-Каширській ОВА.

"Смертю хоробрих поліг житель Камінь-Каширської громади. Початок нового тижня, на жаль, омитий скорботою. На фронті загинув воїн-краянин Василь Найдич із села Грудки. Його життя обірвалося 8 січня 2025 року. В районі тривають жалобні днини. Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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