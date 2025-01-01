На фронті загинув Герой з Волині Василь Найдич
Сьогодні, 16:03
На війні загинув Герой з Волині Василь Найдич.
Про це повідомили у Камінь-Каширській ОВА.
"Смертю хоробрих поліг житель Камінь-Каширської громади. Початок нового тижня, на жаль, омитий скорботою. На фронті загинув воїн-краянин Василь Найдич із села Грудки. Його життя обірвалося 8 січня 2025 року. В районі тривають жалобні днини. Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській ОВА.
"Смертю хоробрих поліг житель Камінь-Каширської громади. Початок нового тижня, на жаль, омитий скорботою. На фронті загинув воїн-краянин Василь Найдич із села Грудки. Його життя обірвалося 8 січня 2025 року. В районі тривають жалобні днини. Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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