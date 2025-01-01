На полі бою зараз понад 100 бригад, кожна потребує доукомплектування технікою, - Зеленський





Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише



«Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо… Знаєте, я не називатиму дуже чітке число, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна із цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки», — сказав Зеленський.



Він додав, що у більшої кількості бригад «постійно щось виходить у ремонт», і тому постійно є якась неукомплектованість технікою.



«І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей, ми маємо розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми маємо укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Усі ці запити є в наших партнерів», — наголосив Зеленський.



Зменшення призовного віку



У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.



Українські політики також розповідали, що американські партнери порушували питання про мобілізацію тих, кому від 18 до 25 років. Вони нібито вважають, що люди віком 18-25 років найбільш ефективно здатні воювати «з огляду на свої фізичні та психологічні якості».



Однак Зеленський неодноразово запевняв, що Україна не планує знову зменшувати мобілізаційний вік, попри те, що партнери держави хотіли б такого рішення. За його словами, наразі це небезпечно.

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