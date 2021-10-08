На Волині хвора на сказ лисиця вкусила жінку

На Волині хвора на сказ лисиця вкусила жінку
У селі Дуліби на Волині хвора на сказ лисиця вкусила місцеву мешканку. Жінка перебуває на лікуванні у Турійській районній лікарні.

Про це 14 січня розповіла Суспільному телефоном завідувачка Турійського відділу Держпродспоживслужби в області Тетяна Войцеховська. З її слів, дика тварина вхопила за ногу волинянку, коли та вийшла ввечері з власного подвір’я на дорогу.

"Жінка почала руками її розчепляти, то лисиця ще їй подерла пальці. Жінка почала кричати, вибіг з будинку чоловік і допоміг тварину забити. Нам привезли ту лисицю, ми відібрали матеріал та відправили у лабораторію до Луцька", — каже Тетяна Войцеховська.

Експертиза підтвердила у лисиці сказ. Наразі у селі Дуліби триває вакцинація від сказу домашніх котів та собак. Також у населеному пункті запроваджено карантин. Він триватиме два місяці, додала ветлікарка.

Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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Теги: сказ, лисиця, Волинь
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