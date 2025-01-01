Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 січня

Луцьк

Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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