Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 січня
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 січня
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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