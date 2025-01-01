Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня





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Прогноз погоди на 15 січня



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.

На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.Хмарно. Вночі помірний сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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