Скільки осіб на Волині отримали допомогу в рамках програми «Зимова підтримка»

Протягом грудня 2024 року сім’ї з числа малозабезпечених та внутрішньо переміщені особи, які є отримувачами допомог, одержали на кожну дитину по 6 500 грн.Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку, - повідомляють у Волинській ОВА.Зокрема, на Волині допомогу отримали 23 тисячі 424 особи, а саме:• 20 538 дітей з малозабезпечених сімей;• 2 753 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб;• 133 особи ВПО з інвалідністю І групи.Загальна сума виплат становила понад 152 мільйона гривень.Варто зазначити, що для отримання допомоги не потрібно було додатково звертатися із заявами до органів соціального захисту населення чи уповноважених осіб органів місцевого самоврядування. Кошти нараховували автоматично на картки відповідним категоріям населення, які у листопаді 2024 року були одержувачами державної соціальної допомоги.Окрім того, наразі Міністерство соціальної політики України опрацьовує механізм виплати коштів одноразової грошової допомоги у 2025 році, для осіб, які з певних причин не отримали кошти одноразової виплати минулого року.