У Луцьку за 30 мільйонів реконструюють Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. ВІДЕО





Реконструкцію приміщення розпочали у листопаді 2024 року. Гроші на ремонт надав дитячий фонд ЮНІСЕФ, - повідомляє



Зі слів директора установи Віктора Максимюка, в приміщенні виконали демонтаж, монтажні роботи стін, провели заміну теплопостачання, електропостачання, а також встановили пожежну сигналізацію.



"Поки що ремонт проводиться там, де має надаватися реабілітація для дітей, для того, щоб ми могли повністю виконати умови інклюзії і доступу мало мобільних груп населення. В нас заклад розрахований зараз на 28 ліжок стаціонару і 12 ліжок денного стаціонару реабілітаційного центру", — сказав Віктор Максимюк.



У рамках проєкту з реконструкції також відремонтують дах та вхідну групу із зовнішньої та внутрішньої сторін.



"Будуть відновлені повністю парапети із градусним допуском, сходи, заміна всіх дверей, де світовий проміжок повинен бути не менше 90 см, буде встановлений ліфт-підйомник між 1 і 2 поверхом. Пандусів буде два великих і один малесенький", — розповів директор центру медичної реабілітації.



До реконструкції у закладі перебувало 9 дітей, розповів Віктор Максимюк, однак під час ремонту їх перевели до іншого закладу, де за ними доглядають працівники центру, лікарі, молодший та середній медперсонал, середній медперсонал і лікарі.



Оновлений реабілітаційний центр, який виконуватиме медичні та соціальні функції, планують відкрити у березні 2025 року, зазначив директор "Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям".



"По соціальних — це буде денне восьмигодинне перебування дітей з інвалідністю. Другою з програм соцхарактеру буде тимчасовий відпочинок батьків або опікунів, які доглядають дітей з інвалідністю. Реабілітація в основному буде, паліативна допомога і психіатрична мобільна допомога", — сказав керівник установи.



Після завершення першого етапу ремонту планують розпочати другий. Віктор Максимюк додав, що наступний етап передбачатиме заміну вікон, оновлення фасаду приміщення та облаштування паркувальних місць за додаткові гроші донорів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за 30 мільйонів гривень ремонтують приміщення комунального підприємства "Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям". Це — реформований торік Волинський обласний будинок дитини.Реконструкцію приміщення розпочали у листопаді 2024 року. Гроші на ремонт надав дитячий фонд ЮНІСЕФ, - повідомляє Суспільне. Зі слів директора установи, в приміщенні виконали демонтаж, монтажні роботи стін, провели заміну теплопостачання, електропостачання, а також встановили пожежну сигналізацію."Поки що ремонт проводиться там, де має надаватися реабілітація для дітей, для того, щоб ми могли повністю виконати умови інклюзії і доступу мало мобільних груп населення. В нас заклад розрахований зараз на 28 ліжок стаціонару і 12 ліжок денного стаціонару реабілітаційного центру", — сказав Віктор Максимюк.У рамках проєкту з реконструкції також відремонтують дах та вхідну групу із зовнішньої та внутрішньої сторін."Будуть відновлені повністю парапети із градусним допуском, сходи, заміна всіх дверей, де світовий проміжок повинен бути не менше 90 см, буде встановлений ліфт-підйомник між 1 і 2 поверхом. Пандусів буде два великих і один малесенький", — розповів директор центру медичної реабілітації.До реконструкції у закладі перебувало 9 дітей, розповів Віктор Максимюк, однак під час ремонту їх перевели до іншого закладу, де за ними доглядають працівники центру, лікарі, молодший та середній медперсонал, середній медперсонал і лікарі.Оновлений реабілітаційний центр, який виконуватиме медичні та соціальні функції, планують відкрити у березні 2025 року, зазначив директор "Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям"."По соціальних — це буде денне восьмигодинне перебування дітей з інвалідністю. Другою з програм соцхарактеру буде тимчасовий відпочинок батьків або опікунів, які доглядають дітей з інвалідністю. Реабілітація в основному буде, паліативна допомога і психіатрична мобільна допомога", — сказав керівник установи.Після завершення першого етапу ремонту планують розпочати другий. Віктор Максимюк додав, що наступний етап передбачатиме заміну вікон, оновлення фасаду приміщення та облаштування паркувальних місць за додаткові гроші донорів.

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