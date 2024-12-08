Родичі зниклих безвісти воїнів зможуть отримати відстрочку від мобілізації

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка врегульовує процедуру отримання відстрочки від мобілізації для рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.Зміни ініціювало Міністерство внутрішніх справ для усунення юридичних прогалин у чинному законодавстві, - йдеться на сайті МВС.МВС отримало значну кількість звернень від рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин із проханням усунити юридичну колізію, що унеможливлює реалізацію їх законних прав на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. У зв’язку з чим визначено переглянути перелік документів, які необхідно надавати родинам зниклих осіб для отримання такої відстрочки.До прийняття Урядом змін, підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку.Після набрання законної сили постановою, процедура отримання відстрочки для родин осіб, зниклих безвісти, буде приведена у відповідність до вимог профільного Закону, завдяки заміні вимоги про надання судового рішення щодо визнання особи зниклою безвісти на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти (тобто рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду). Детальний алгоритм дій для отримання витягу з Реєстру - заДо категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться:жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.