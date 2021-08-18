На Волині п'яний молодик вкрав автівку. ФОТО

На Волині п'яний молодик вкрав автівку. ФОТО
На Волині правоохоронці оперативно знайшли та затримали автомобільного злодія.

Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.

Повідомлення про те, що транспортний засіб зник, поліцейські отримали 14 січня, близько 9 ранку. Заявив про крадіжку Peugeot Expert 56-річний володимирчанин.

У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години.
На Волині п'яний молодик вкрав автівку. ФОТО
На Волині п'яний молодик вкрав автівку. ФОТО

За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто.

Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.

Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відомості за цим фактом зареєстровані до ЄРДР за ч. 1 ст. 289 Кримінального Кодексу.

Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.

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Теги: Україна, Волинь, крадіжка, авто
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