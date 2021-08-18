На Волині п'яний молодик вкрав автівку. ФОТО
Сьогодні, 01:15
На Волині правоохоронці оперативно знайшли та затримали автомобільного злодія.
Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Повідомлення про те, що транспортний засіб зник, поліцейські отримали 14 січня, близько 9 ранку. Заявив про крадіжку Peugeot Expert 56-річний володимирчанин.
У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години.
За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто.
Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.
Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Відомості за цим фактом зареєстровані до ЄРДР за ч. 1 ст. 289 Кримінального Кодексу.
Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.
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Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Повідомлення про те, що транспортний засіб зник, поліцейські отримали 14 січня, близько 9 ранку. Заявив про крадіжку Peugeot Expert 56-річний володимирчанин.
У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години.
За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто.
Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.
Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Відомості за цим фактом зареєстровані до ЄРДР за ч. 1 ст. 289 Кримінального Кодексу.
Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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