На Волині п'яний молодик вкрав автівку. ФОТО

На Волині правоохоронці оперативно знайшли та затримали автомобільного злодія.Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.Повідомлення про те, що транспортний засіб зник, поліцейські отримали 14 січня, близько 9 ранку. Заявив про крадіжку Peugeot Expert 56-річний володимирчанин.У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години.За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто.Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.Відомості за цим фактом зареєстровані до ЄРДР за ч. 1 ст. 289 Кримінального Кодексу.Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.