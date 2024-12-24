Волинські танкісти виїжджають на бойові завдання із дитячим оберегом

Волинські танкісти виїжджають на бойові завдання із дитячим оберегом
Воїни 100 окремої механізованої бригади розповіли, що виїжджають на бойові завдання із оригінальним оберегом, який отримали від дітей.

Про це порвідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.

Якось одержавши посилку з гостинцями від дітей, бійці танкового батальйону 100 ОМБр серед усіляких смаколиків знайшли і ляльку-мотанку.

Після коротенької наради екіпаж вирішив, що ця дуже особлива річ має стати їхнім оберегом і «нести службу» прямісінько на стволі танкової гармати.

"Відтоді на виконання бойових завдань виїжджають не втрьох, а вчотирьох: командир танка, механік-водій, навідник… і лялька-мотанка. Вона завжди нагадує нам, за кого і за що ми воюємо – за наших дітей і за їхнє право жити у вільній та процвітаючій Україні, – кажуть танкісти «Сталевої Сотки»", - йдеться у дописі на сторінці бригади.

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Теги: 100 ОМБр, Волинь, танкісти
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