Волинські танкісти виїжджають на бойові завдання із дитячим оберегом
Сьогодні, 03:41
Воїни 100 окремої механізованої бригади розповіли, що виїжджають на бойові завдання із оригінальним оберегом, який отримали від дітей.
Про це порвідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.
Якось одержавши посилку з гостинцями від дітей, бійці танкового батальйону 100 ОМБр серед усіляких смаколиків знайшли і ляльку-мотанку.
Після коротенької наради екіпаж вирішив, що ця дуже особлива річ має стати їхнім оберегом і «нести службу» прямісінько на стволі танкової гармати.
"Відтоді на виконання бойових завдань виїжджають не втрьох, а вчотирьох: командир танка, механік-водій, навідник… і лялька-мотанка. Вона завжди нагадує нам, за кого і за що ми воюємо – за наших дітей і за їхнє право жити у вільній та процвітаючій Україні, – кажуть танкісти «Сталевої Сотки»", - йдеться у дописі на сторінці бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це порвідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.
Якось одержавши посилку з гостинцями від дітей, бійці танкового батальйону 100 ОМБр серед усіляких смаколиків знайшли і ляльку-мотанку.
Після коротенької наради екіпаж вирішив, що ця дуже особлива річ має стати їхнім оберегом і «нести службу» прямісінько на стволі танкової гармати.
"Відтоді на виконання бойових завдань виїжджають не втрьох, а вчотирьох: командир танка, механік-водій, навідник… і лялька-мотанка. Вона завжди нагадує нам, за кого і за що ми воюємо – за наших дітей і за їхнє право жити у вільній та процвітаючій Україні, – кажуть танкісти «Сталевої Сотки»", - йдеться у дописі на сторінці бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські танкісти виїжджають на бойові завдання із дитячим оберегом
Сьогодні, 03:41
На Волині п'яний молодик вкрав автівку. ФОТО
Сьогодні, 01:15
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Фермер з Волині змінив плуг на кулемет і захищає Батьківщину. ВІДЕО
14 січень, 22:44