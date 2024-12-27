В Україні спростили бронювання через «Дію»

В Україні спростили бронювання через «Дію»
Кабінет міністрів 14 січня дозволив підприємствам перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинного очікування.

Про це повідомляє "Бабель", з посиланням на Міністерство економіки України.

Можливість діятиме з 22 січня до 1 березня для тих підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання співробітників здійснюватимуть в режимі реального часу.

Голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, однак його можна скасувати завчасно та оформити нове без перерв.

До кінця останнього зимового місяця підприємці мають оновити статус критичності. Для цього слід подати документи, які підтверджують відповідність критеріям, до Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри тощо.

Крім того, уряд дозволив бронювати усіх працівників державних та комунальних медзакладів. Раніше дозволяли забронювати 50% від кількості військовозобов’язаних. Йдеться про заклади, які проводять судово-медичні та судово-психіатричні експертизи, та центри крові.

Наприкінці грудня на порталі «Дія» зʼявилася послуга анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Якщо компанія досягла ліміту заброньованих працівників, вона може розбронювати співробітника і дати відстрочку іншому в режимі онлайн.

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Теги: Дія, бронювання
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